Что делать, если вас пытаются «развести» черные риелторы рассказал хабаровский юрист

Как не попасться на уловки мошеннических контор Фото: Олег УКЛАДОВ

Проблема со съемом жилья остается актуальной в Хабаровске в любое время года. В поисках комфортного варианта очень легко нарваться на мошенников – причем как со стороны собственника, так и агентства недвижимости или риелтора. Из-за постоянных махинаций с собственностью, жители все меньше доверяют подобным компаниям. Но что делать, если вы все же попали на крючок недобросовестных компаний? Главное – ни в коем случае ничего не подписывать и не поддаваться на психологические манипуляции.

Корреспондент «Комсомолки» также столкнулся с попыткой мошенничества со стороны сотрудников агентства недвижимости. Они обманным путем пытались выманить деньги за консультацию, о которой сообщили постфактум. А в качестве «альтернативы» предлагалось подписать договор на оказание платных услуг в помощи поиска съемного жилья.

- Агентства по недвижимости, как и риэлтерские компании, имеют право на существование. Они имеют право приглашать вас в офис и предлагать платные услуги, вы имеете право отказываться. Другое дело, что все должно быть по закону. Сотрудники должны заранее предупредить о том, что та же консультация платная и назвать ее стоимость. И неважно, что где-то они указали прейскурант. И желательно, чтобы вы расписались о том, что вы в курсе о такой услуге и что она будет оплачена, во избежание дальнейших споров, - рассказал «КП-Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Вообще, все спорные моменты следует каким-то образом фиксировать, иначе если дело дойдет до суда, то будет сложно отстоять свою правоту.

Также законом никак не регламентируется регулярный переезд сомнительных компаний из офиса в офис и попытки любым способом вытянуть деньги из потенциальных клиентов. С точки зрения права привлечь таких лиц к ответственности практически невозможно до тех пор, пока не возникнет прецедент.

- Если люди перекидывают таким конторам деньги, а те не отвечают или пропадают, то тут уже усматриваются признаки мошенничества. Если вы видите, что вам пытаются навязать какие-то услуги, подписать договора, квитанции и другие документы или пытаются психологически продавить, то не поддавайтесь на провокацию и смело уходите.

Самое главное – как только вам начинают поступать угрозы или пытаются применить физическую силу, то это является уголовно-наказуемым деянием, после которого нужно обращаться в полицию.

При этом желательно представить доказательство правонарушения - видеозапись. Это единственный и самый наглядный вариант, который может вам помочь при отсутствии свидетелей. Но что делать, если нарушитель протестует против съемки?

Согласно Гражданскому кодексу РФ любой человек вправе снимать нарушителя без его согласия, если:

- использование фото или видеозаписи осуществляется в государственных, общественных или иных публичных интересах;

- съемка проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях).

- также согласие на съемку и обнародование другого лица не требуется, если это необходимо в целях защиты правопорядка или государственной безопасности.

Поэтому вы вправе снимать человека на камеру, который нарушает или пытается посягнуть на ваши права. Также фото и видеосъемка нарушителя не нарушает право на охрану частной жизни. Также вы можете снимать в любых помещениях, если это не секретные или особо охраняемые объекты. Поэтому снимать можно в офисах, торговых центрах, государственных учреждениях.

Запрет на видеосъемку незаконен, так как согласно ГК допускается самозащита нарушаемых прав. Действия гражданина (съемка видео, фото или аудио) в таком случае будут трактоваться как сбор доказательств.