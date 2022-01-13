Таксист погиб за рулем авто в Хабаровске и спровоцировал массовое ДТП Фото: Социальные сети

В Хабаровске по вине таксиста столкнулись три машины. Как сообщают очевидцы ДТП, мужчине стало плохо за рулем и он скончался, а авто на полном ходу вынесло на «встречку».

Авария случилась около четырех часов дня 13 января на главной транспортной артерии города, улице Павла Морозова. Не доезжая до перекрестка с улицей Индустриальной машина такси стала неуправляемой и на полном ходу лоб в лоб столкнулась с Land Cruiser Prado. Позади внедорожника в этот момент не сумел резко затормозить другой Land Cruiser, и въехал в него.

Машины от ударов сильно покорежило. Легковушку смяло настолько, что доставать тело погибшего мужчины пришлось спасателям.

Спасателям пришлось порезать машину на куски, чтобы достать тело погибшего Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

— Спасатели МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, провели деблокирование погибшего мужчины. Его тело передано сотрудникам полиции, — сообщили в региональном ведомстве.

Больше в ДТП никто не пострадал. Окончательное заключение о причинах произошедшего сделают в ГИБДД города.

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