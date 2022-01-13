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Происшествия13 января 2022 15:16

Таксист погиб за рулем авто в Хабаровске и спровоцировал массовое ДТП

Тело мужчины вытаскивать из покореженного авто пришлось спасателям
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Таксист погиб за рулем авто в Хабаровске и спровоцировал массовое ДТП

Таксист погиб за рулем авто в Хабаровске и спровоцировал массовое ДТП

Фото: Социальные сети

В Хабаровске по вине таксиста столкнулись три машины. Как сообщают очевидцы ДТП, мужчине стало плохо за рулем и он скончался, а авто на полном ходу вынесло на «встречку».

Авария случилась около четырех часов дня 13 января на главной транспортной артерии города, улице Павла Морозова. Не доезжая до перекрестка с улицей Индустриальной машина такси стала неуправляемой и на полном ходу лоб в лоб столкнулась с Land Cruiser Prado. Позади внедорожника в этот момент не сумел резко затормозить другой Land Cruiser, и въехал в него.

Машины от ударов сильно покорежило. Легковушку смяло настолько, что доставать тело погибшего мужчины пришлось спасателям.

Спасателям пришлось порезать машину на куски, чтобы достать тело погибшего

Спасателям пришлось порезать машину на куски, чтобы достать тело погибшего

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

— Спасатели МЧС России, используя аварийно-спасательный инструмент, провели деблокирование погибшего мужчины. Его тело передано сотрудникам полиции, — сообщили в региональном ведомстве.

Больше в ДТП никто не пострадал. Окончательное заключение о причинах произошедшего сделают в ГИБДД города.

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