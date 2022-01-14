В хабаровской школе-интернате подростки устроили поножовщину. Инстаграм/Школа-интернат №3

В школе-интернате №3 в Хабаровске, где проживают и обучаются дети, оставшиеся без родителей, произошло громкое ЧП: ожесточенные разборки двух воспитанников закончились поножовщиной.

Все случилось вечером 10 января. Двое парней 17 лет выясняли отношения настолько бурно, что в итоге один из них схватился за нож. Почему оружие вообще оказалось в наличии у подростка, это предстоит выяснить следователям.

— Один нанес ножом удар другому в область груди. С полученной травмой потерпевший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — рассказала представитель СУСК региона Дарья Немцева.

Пострадавшему парню была сделана экстренная операция в краевой детской больнице

Под квалифицированной помощью сотрудник СК имела ввиду проведенную экстренно операцию. Мальчик был доставлен в реанимацию краевой детской больницы.

Что примечательно, именно этот интернат на отличном счету в городе. Воспитанники постоянно получают различные награды, педагоги с детьми работают высококвалифицированные. Да и выпускники не жалуются. Говорят, что учреждение хорошее. Но даже эти обстоятельства не уберегли от беды.

Наталья Васильева, директор школы-интернета. Фото: Инстаграм/Школа-интернат №3

Что именно привело к такой ситуации, пока до конца не ясно. Источник «КП» рассказал, что конфликт у парней был серьезный. В самой школе от комментариев ожидаемо отказались. Известно лишь, что с конца лета парни не виделись, потому что один из них после окончания школы уехал учиться в другой город, а в Хабаровск вернулся на праздники.

— Я ничего комментировать не буду, — твердо заявила директор Наталья Васильева.

Известно, что пострадавший подросток уехал после школы учиться в другой город, а назад вернулся на праздники.

— Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска проводит проверку, в ходе которой будут дана оценка действиям должностных лиц общеобразовательного учреждения и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — сообщили в прокуратуре региона.

Подросток, напавший на другого парня, сейчас находится в СИЗО. С ним работают следователи. Ему грозит срок за покушение на убийство.

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