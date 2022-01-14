Михаил Дегтярев: «Железная дорога – это путь в будущее» Фото: Правительство Хабаровского края

В самом начале 2022 года в регионе произошло одно из ключевых системообразующих событий – встреча губернатора Михаила Дегтярева с генеральным директором ОАО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. На встрече 11 января Белозеров представил нового главу ДВЖД Евгения Вейде. Стороны обсудили инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в ближайшие годы на территории региона. Это начало нового этапа развития всего Дальнего Востока с Хабаровским краем во главе.

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Мы говорим о, возможно, самой прорывной концепции ближайшего будущего нашей страны – Восточном полигоне. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача в максимально короткие сроки расширить пропускные возможности железнодорожной сети зауральской части страны. В частности, по территории Хабаровского края проходит инфраструктура этой сети. Программа развития Восточного полигона рассчитана на период с 2013 по 2024 годы и реализуется на Восточно-Сибирской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорогах.

- ДВЖД – это полигон для отработки новейших технологических и технических решений в самых суровых условиях эксплуатации. Локомотивы нового поколения и тяжеловесное движение уверенно вошли в технологические процессы, являясь сегодня основой достижения поставленных президентом России задач по увеличению объемов перевозок в восточном направлении, - отметил Олег Белозеров.

Здесь нужно понимать, что сама стратегия построения будущего России на Востоке не вполне связана просто с перевозками. Трансферы – грузов, людей, ресурсов – это механизм. Основная идея в другом.

- В России было два этапа материального присоединения исполинских зауральских пространств сначала к империи, потом к Союзу - транссибирская магистраль и БАМ. Обе великие стройки, собственно, и дали великую страну. Настало время третьей волны внутреннего освоения пространства. Не колонизации, но – перемещения цивилизационных «центров тяжести» российского мира. И можно это сделать только по железной дороге. Дегтярев, наверное, лучше всех это понимает. И делает. У него в руках главные козыри – естественная география региона, привлекательность территорий во всех смыслах и сильнейшее лобби в виде него самого, - считает Дмитрий Мартыненко, специалист по политическому консалтингу, хабаровский политолог.

МИЛЛИАРДЫ

Весной 2021 года правительство РФ утвердило инвестиционный проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей (второй этап)».

Цели инвестиционного проекта - обеспечение в 2024 году увеличения провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 миллионов тонн в год, в том числе в 2021 году - 144 миллиона тонн, в 2022 году - 158 миллионов тонн, в 2023 году - 173 миллиона тонн, в 2024 году - 180 миллионов тонн. А также сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом (в частности с Дальнего Востока до западной границы России) до 7 суток, увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза.

- Дальневосточная железная дорога является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в регионе, внося ощутимый вклад в социально-экономическое развитие края. Это дорога в будущее. В 2021 году введен в эксплуатацию новый пригородный электропоезд, отвечающий всем современным требованиям безопасности и комфорта при перевозке пассажиров. Мы готовы и дальше взаимодействовать в вопросах обновления подвижного состава и сокращения времени междугороднего сообщения. Особенно на участке «Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре», соединяющем два наших промышленных центра, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Вместе с пассажирскими перевозками развивается и железнодорожная инфраструктура Восточного полигона – одного из важнейших для региона стратегических проектов. В 2022 году будут реализованы мероприятия по второму этапу. От увеличения провозной способности железной дороги напрямую зависит наращивание производственных мощностей морских портов Ванино и Советская Гавань.

- Увеличение грузовой базы и повышение эффективности перевозочного процесса нацелены на выполнение государственных задач по развитию Дальнего Востока, - пояснил Михаил Дегтярев.

ЭТАПЫ

С учетом проектирования и строительства перегрузочных комплексов в морских портах Ванино и Советская Гавань перспективный грузопоток по железной дороге в данном направлении прогнозируется до 112 миллионов тонн к 2025 году.

С целью приведения провозных способностей инфраструктуры к заявляемым объемам грузоперевозчиков на втором этапе развития инфраструктуры Восточного полигона в 2022 – 2024 годах инвестиционной программы ОАО «РЖД» планируется электрификация участка Волочаевка-2 – Комсомольск-на-Амуре – Ванино со строительством второго главного пути на участке Комсомольск-на-Амуре – Ванино.

Выполнение этих и других мероприятий позволит увеличить провозную способность с 43,3 миллиона тонн в 2022 году до 81,8 миллиона тонн в 2025 году.

В рамках третьего этапа планируется строительство второго моста через реку Амур у Комсомольска-на-Амуре и второго Кузнецовского тоннеля для обеспечения увеличения провозной способности в направлении морских портов Ванино и Советская Гавань до 100 миллионов тонн.

- Большая стройка для территории Комсомольского района – явление привычное. Инвестиционные проекты, в том числе таких мощных компаний, как РЖД, реализуются в районе давно. Но сейчас они обретают особую значимость. Район по-настоящему находится в центре событий общероссийского масштаба – модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской магистрали, строительство дополнительных вторых железнодорожных путей, реконструкция станций Гурское, Уктур, Кенай, Кун из планов становятся реальностью. Если кто-нибудь побывает в районе села Селихино, которое становится «точкой роста» для Комсомольского района, может увидеть грандиозную картину, размах строительства впечатляет, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Коломыцев, глава Комсомольского района.

По его словам, перспектива строительства в 2025-2030 году железнодорожной линии Селихин-Ныш дает гарантии развития района на много лет вперед. Улучшение транспортной инфраструктуры для сельских поселений района – это не просто несколько сотен новых рабочих мест и прирост доходной базы местного бюджета, но и создание благоприятных условий для привлечения инвесторов, для которых вопросы логистики стоят далеко не на последнем месте.

- У меня, как у руководителя территории, нет сомнений в том, что реализация «Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года» и «Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года» для района принесет крупные дивиденды. Вместе с тем, важнее всего, чтобы масштабы развития не затмевали жизненных, насущных интересов каждого жителя района, компании вели на нашей территории ответственную социальную политику, работали в тесном сотрудничестве с местной властью, - считает Александр Коломыцев.

ВЫВОДЫ

После завершения реконструкции БАМа и Транссиба подъезды к портам и сухопутным погранпереходам будут работать почти на пределе возможностей, поэтому в Долгосрочную программу развития РЖД входит строительство железной дороги и моста на Сахалин. Реализация проекта предполагает, что железная дорога протяженностью 585 километров пройдет по территории трех районов Хабаровского края: Комсомольского, Ульчского, Николаевского и четырех районов Сахалинской области: Охинского, Ноглинского, Александровск-Сахалинского и Тымовского. На разработку проектно-сметной документации потребуется два года. Предварительный лимит финансирования объекта составляет ориентировочно 600 миллиардов рублей. Реализация проекта будет способствовать социально-экономическому развитию Комсомольского, Ульчского и Николаевского районов края.

В завершение встречи стороны затронули вопрос возможного увеличения протяженности Детской железной дороги в Хабаровске. Инициатива краевого правительства может быть реализована совместно с ОАО «РЖД» в рамках долгосрочного проекта по созданию парка имени Лукашова в Железнодорожном районе города.

Выводы можно сделать такие. Усилиями Дегтярева Хабаровский край стал точкой притяжения федеральных чиновников, глав госкорпораций и частных компаний. «Перезагрузка» отношений с федеральным центром позволила привлечь в экономику региона десятки миллиардов рублей, как в виде финансирования в создание инфраструктуры, так и в рамках инвестиционных проектов. РЖД – одно из стратегических предприятий, главный работодатель и драйвер развития социальной инфраструктуры во многих поселках и районах нашего края. Логично, что с компанией и ее руководством надо разговаривать, договариваясь о совместных целях и приоритетах, чем последовательно и занимается Дегтярев.