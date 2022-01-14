В Хабаровском крае запустили совместную работу по внесению изменений в Устав

Михаил Дегтярев поручил отредактировать устав Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край приступает к изменению своего устава. Михаил Дегтярев дал поручение создать специальную рабочую группу для разработки измененного текста главного нормативно-правового акта. Устав необходимо привести в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Такая работа сейчас идет по всей стране.

Закон «о публичной власти в России» был принят в середине декабря 2021 года. Он стал логичным следствием принятых поправок в Конституцию. Этот акт устанавливает технологическое единство публичной власти, но самих принципов он не затрагивает. Например, он постулирует возможность президента смещать глав регионов «в связи с утратой доверия». То есть подтверждает норму, которая итак была.

Также закон о публичной власти признает явления, которые до этого балансировали где-то на грани законодательства, а то и вовсе замалчивались. Скажем, теперь региональные депутаты могут вполне легально вести полупрофессиональную деятельность. Множество народных избранников пришло в парламенты из бизнеса. До сего дня работающие в думах на постоянной основе вынуждены были переписывать свои компании на доверенных лиц или маскироваться. Теперь они могут спокойно совмещать два дела. Кроме того, Уставом субъекта РФ может быть предусмотрен порядок дистанционного участия депутатов в заседаниях. Кроме того, сенаторы от региона и депутаты, избранные от него в госдуму как по партийным спискам, так и по одномандатным округам, смогут участвовать и выступать на заседаниях заксобрания своего субъекта РФ.

- В приведении устава Хабаровского края в соответствие с ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» нет ничего необычного или, тем более, революционного. Сам закон направлен на повышение эффективности действий власти, это требует четкого законодательного оформления на уровне субъекта. Устав в новой редакции закрепит те процессы, которые и так идут в крае. К тому же он уберет множество бюрократических проволочек, - считает Дмитрий Мартыненко, хабаровский специалист по политическому консалтингу.

Большая консолидированная работа только начинается. В ней будут участвовать не только региональные законодатели и члены краевого правительства, но и общественность, представители всех сфер общественной деятельности, с учетом их большого профессионального и экспертного опыта, заслуг и достижений в регионе. Организовать эту деятельность предстоит президиуму из трех сопредседателей - председателя законодательной думы края Ирины Зикуновой, научного руководителя ФГБУН «Институт экономических исследований ДВО РАН» Павла Минакира и первого вице-губернатора края Александра Никитина.

Специалистам предстоит конкретизировать и отразить в новой редакции устава ключевые принципы организации государственного управления в крае, в соответствии с большой федеральной политикой защиты прав и свобод граждан, неуклонного роста их благополучия. Первое организационное совещание планируется провести в феврале.