Тигр по кличке Гром стал самым популярным в ЕАО Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

Амурский тигр по кличке Гром стал грозой всей Еврейской автономной области: хищник господствует на огромной территорией и покорил сердце не одной самки. Об этом сообщили в Центре «Амурский тигр».

Гром не ищет встречи с людьми, но ученые, которым доводилось видеть его, под впечатлением остались навсегда: огромный полосатый кот рычит так, что дрожь пробирает.

Гром, родившийся в 2020-м году, быстро начал завоевывать территорию и потеснил своего отца по кличке Борис. Тигр любит обходить свои владения и неоднократно попадает в объективы фотоловушек. Всем, кто находится поблизости он сообщает своим совсем не кошачьим «Мяу», кто в тайге хозяин.

СПРАВКА КП

Гром - сын возвращенных в дикую природу тигров Бориса и Светлой. Имя хищнику дали слушатели радио «Комсомольская правда» во время онлайн-голосования. В финале «Гром» уверенно победил вариант «Борисыч», 591 голос против 301.

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