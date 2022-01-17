На хабаровчанку с ребенком напал таксист. Фото: Инстаграм/Черный список 18+

На жительницу Хабаровска и ее ребенка напал таксист. Причиной конфликта стало время ожидания. О произошедшем инциденте она рассказала в одном из городских пабликов.

По словам женщины, причина конфликта была в том, что водитель включил время ожидания, когда еще не доехал до нужного адреса. В итоге, когда молодая мама спустилась вниз, оказалось, что счетчик уже мотает платные минуты.

Пассажирка, сев в машину, услышала сразу же требование оплатить поездку заранее с учетом платного ожидания, и отказалась, на что водитель сказал тогда высаживаться.

Дальше, по версии женщины, она просила все же довезти их с ребенком до детского сада (погода в Хабаровске не располагает сейчас к прогулкам из-за сильного снега), но тот решил избавиться от неугодных клиентов при помощи силы.

— Он вышел из машины и выкинул меня, сломав мне ногти и разрезав палец. Естественно ребенок впал в истерику от увиденного. Затем он схватил ребенка и начал его вытаскивать, — рассказала пассажирка такси. Чем водитель порезал ей палец, она уточнять не стала. Судя по фото, рана совсем не опасная.

По словам девушки, таксиста этого она видела не в первый раз. Уже доводилось ездить с ним летом, и тогда он сам рассказывал, что всех, кто ему не по душе, высаживает без раздумий. Люди в комментариях возмущены таким поведением водителя и просят наказать его. Обратилась ли девушка в полицию, пока не известно.

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