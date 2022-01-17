Крещение близко: синоптики рассказали о возвращении лютых морозов в Хабаровский край

Днем столбики термометров будут показывать фактических -17-20 градусов Фото: Влад КОМЯКОВ

Пока погода в Хабаровском крае балует потеплением и комфортными -17-13 градусами, своего часа ждут крещенские морозы. В 2022 году, по прогнозу синоптиков, традиционное похолодание наступит в середине зимы. Специалисты уверяют: морозы будут сильными.

- В выходные в крае отмечалось небольшое потепление, но оно постепенно уходит, приближаются крещенские морозы. Предстоящая ночь (с 17 на 18 января - прим. ред.)будет относительно теплая, с завтрашнего дня температуры воздуха в регионе начнут постепенно понижаться. Практически до конца месяца температурный фон будет на один-два градуса ниже нормы, - рассказала в эфире радио «КП» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

По словам специалиста, температуры воздуха в Хабаровском крае будут держаться в пределах -26-28 ночью. Днем столбики термометров будут показывать фактических -17-20 градусов.

- Низкие температуры будут держаться всю эту неделю и, скорее всего, начало следующей. Морозы ожидаются примерно до 25-26 января, - добавила Галина Брынцева.

По мере получения новых данных, погода может измениться. Но, как считают синоптики, серьезных коррективов вносить не придется. Край в любом случае окажется во власти жутких морозов, а вот будут ли они сопровождаться снегом и сильным ветром - пока до конца неизвестно.