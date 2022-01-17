Ушел из жизни хабаровский журналист Сергей Алексеев. Фото: личная страница Сергея Алексеева в соцсетях. Фото: Социальные сети

На 63 году жизни скончался хабаровский журналист, член Хабаровского краевого отделения Союза журналистов России Сергей Алексеев. Новость о скоропостижной смерти шокировала всех знакомых именитого журналиста. Буквально в конце 2021 года Сергей Алексеев посещал красную зону ковидного госпиталя для написания книги о работе врачей в период пандемии ковида.

- Начнем с малого. Алексеев был настоящим мужиком. То есть, бородатым, любвеобильным и очень страстным. Никто из нас не назвал бы его простым. Он всегда был запутан в интригах с женщинами. Он их любил. Женщины были его музами. Они составляли его шахматную доску. Они верили в его веру в него. Никогда, никогда – ни одна женщина не говорила Сергею, что он не прав. Он всегда был прав, - поделился своими воспоминаниями Макс Молотов, хабаровский журналист и друг Сергея Алексеева.

Сергей Алексеев в разное время работал в ведущих СМИ Хабаровского края. Коллегам он запомнился, как дерзкий и невероятно жизнерадостный человек.

- Родился, учился, трижды женился, дважды развелся, не жалею ни о чем, - писал о себе на страничке в Facebook Сергей Алексеев.

Редакция «КП» - Хабаровск» выражает соболезнования родным и близким Сергея Алексеева.

Прощание с Сергеем Алексеевым состоится 22 января, в субботу в 11:40 в ритуальном зале МУП «Спецкомбинат» ул. Карла Маркса, 168.