«Это — санаторий Сатаны»: финалистка «Пацанок» из Хабаровска Крис Штрефонд рассказала о жизни на проекте и после него. Фото: Инстаграм/Крис Штрефонд

После шестого сезона проекта «Пацанки» о ней узнали миллионы — Крис Штрефонд (она же Кристина Желточенко) из Хабаровска пришла на реалити и буквально разбила его аудиторию на два лагеря: одни болели за девушку с непростой судьбой всем сердцем, а другие обрушились на нее лавиной хейтерских комментариев в социальных сетях. О том, как проходили будни в «Школе леди» и как сложилась жизнь после нее, серебряная финалистка одного из блокбастеров на отечественном ТВ рассказала в эфире популярного утреннего TikTok Шоу на «Новом Радио».

Лететь в Москву из Хабаровска на эфир Крис не пришлось. Теперь она живет в столице. Вместе с ней туда переехал любимый кот, а соседками в квартире стали подруги по проекту близняшки Ольга и Лариса Кравцовы.

Сейчас Кристина ездит по стране, встречается с фанатами и не стесняется давать интервью в СМИ. Фото: Инстаграм/Крис Штрефонд

— Мы не знали, стоит ли скрывать от потенциальных арендодателей, что мы из «Пацанок». Я, как всегда, была уверена, что надо выкладывать все карты на стол, но девочки убедили факт умалчивать. Потому что если человек не знает, что это за проект, то он начнет искать и смотреть. С самого начала… Нам бы еще долго пришлось искать жилье…— призналась Крис.

Поэтому о себе девушки скромно говорили, что они «как вся молодежь в Москве»: блогеры, работают из дома, есть кот.

— Он у меня хороший: за шесть лет успел пожить в трех городах и более, чем 20 квартирах. Порядочней любого человека. Я за него переживаю меньше, чем за близняшек,— отметила пацанка.

Крис мало изменилась внешне после выхода из стен Школы. Разве что сняла дреды, начала делать маникюр и сменила гардероб на более яркий. Раньше, по ее словам, она предпочитала только черные вещи. В самом начале проекта девушка не многословно рассказала о себе: первые 14 лет жизни смотрела из окна квартиры на зону, друзья все так и остались жить «на районе». Ее никто особо в Хабаровске не ждет: мать Кристины воспитанию дочери предпочла построение своей личной жизни. Однажды отчим положил глаз и на тогда еще 16-летнюю падчерицу, а мама махнула на это рукой. После этого семейные узы были окончательно разорваны.

Крис сильно отличалась с самого начала проекта от многих участниц: не лезла в драки, не провоцировала ссор, не плела интриг и держала фокус на преподавателей, прислушиваясь к их советам. Больше всего ее впечатлили слова психолога Любови Розенберг о врожденной грамотности.

После проекта Крис осталась жить в Москве и снимает квартиру с Ольгой и Ларисой Кравцовыми. Фото: Инстаграм/Крис Штрефонд

— Меня, кстати, многие хейтили и говорили, зачем мне проект, ведь я такая умная. Логика «железная». Я всегда думала, почему не похожа на всю свою семью, а оказывается, есть такое явление, как врожденная грамотность. На оценки в школе и поведение, правда, она никак не влияет. Зато понятно, почему я не общалась никогда со сверстниками и предпочитала более взрослых людей, — поделилась девушка.

В эфире TikTok Шоу пацанка развеяла миф о том, что все происходящее под камерами — постановка.

— Про нас говорили, что мы — профессиональные актрисы. Правда, без Оскара. Но какой нормальный человек согласится, чтобы ему сломали ключицу!? А там без насилия не получалось. Это — санаторий Сатаны. Это как съездить в лагерь, только тебе 26 и к тебе не приезжают родители с пакетами продуктов и сладостей. Ты все время под охраной, никуда не можешь выйти и побыть с самим собой, — призналась она .

Сейчас Крис, как и большинство участниц проекта, ловит волну хайпа: она ездит по стране, встречается с фанатами (например, 30 января ее ждут поклонники в Красноярске) и зарабатывает рекламой на своих страничках в соцсетях. По ее словам, хоть она и стала финалисткой «Пацанок», никаких золотых гор на нее не упало. Зато появилась довольно большая аудитория. Так, например, в инстаграм-аккаунте девушки насчитывается более 330 тысяч подписчиков.

— Ни для кого не секрет, что люди, когда выходят откуда-то там, кроме тюрьмы, у них появляется своя аудитория. Но важно понимать, что рекламируешь. Предложений много. В том числе, и мошеннических: ставки, казино, инфоцыганство. Я такие игнорирую, иначе потеряю доверие. Если мне катастрофически начнет не хватать денег, я просто устроюсь на обычную работу, как раньше, в общепит, — заявила Кристина.

Все заработанные деньги Кристина распределяет на самое необходимое, как делала это всегда.

— Мы общались о деньгах с Любовью Розенберг. Я рассказывала ей, что привыкла получать зарплату и сразу оплачивать кредит, квартиру, покупать продукты себе и коту. Все, что остается, трачу на себя. Сейчас я зарабатываю больше. Остатки откладываю на счет бабушки и свой. Как говорится, хотите сделать в 26 лет лучший подарок — оплате другу коммуналку, — шутливо говорит девушка.

Подводя итоги своей жизни на проекте, Крис отметила, что ей очень приятно получать обратную связь от людей. Взрослые зрители реалити благодарят за то, что могут, посмотрев шоу, оценить себя как родителей со стороны и не допустить ошибок мам и пап пацанок.