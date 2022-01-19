Майнер из Хабаровска первым на Дальнем Востоке попал под уголовное дело за воровство электричества

Мужчина открыл майнинг-ферму на территории деревообрабатывающего предприятия своей родственницы Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске возбуждено первое на Дальнем Востоке уголовное дело о безучетном потреблении электричества майнером криптовалют. Мужчина организовал майнинг-ферму на базе деревообрабатывающего предприятия. Несколько месяцев он тайно жег свет круглые сутки.

Для эффективного майнинга криптовалюты требуются серьезные мощности Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Для эффективного майнинга криптовалюты требуются серьезные мощности и много электричества, за которое не каждый согласится платить огромные деньги. В начале 2021 года 32-летний Олег (имя изменено - прим. ред.), как ему показалось, решил эту задачку.

Несколько месяцев мужчина тайно жег свет круглые сутки Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Мужчина открыл майнинг-ферму на территории деревообрабатывающего предприятия своей родственницы. Для базы он выбрал помещение трансформаторной подстанции, куда занес груду оборудования. Чтобы использовать электричество нон-стоп и миновать приборы учета, Олег установил дополнительный автоматический выключатель.

Во время обыска с места изъято порядка 220 майнеров Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Три месяца майнер радовался своем успеху. Но полиция и сотрудники ФСБ смогли выйти на вора электричества. Во время обыска с места изъято порядка 220 майнеров, принадлежащих подозреваемому. Энергоснабжающая компания оценила ущерб в 2,75 миллиона рублей.

Мужчина установил в подстанцию дополнительный автоматический выключатель Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- В отношении жителя Хабаровского района возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Подозреваемый возместил ущерб в полном объеме, - рассказала «КП» Ирина Щеголева, начальник ОИиОС УМВД России по Хабаровскому краю.

Максимальное наказание по статье - лишение свободы сроком до пяти лет.