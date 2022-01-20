Прятался в тайге три года: в Хабаровском крае задержали преступника, находящегося в федеральном розыске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Небольшой домик в лесной чаще района имени Лазо оказался местом жительства преступника. Мужчина построил его сам, как только как вышел из тюрьмы. Чтобы внутри было уютно, с дачных участков неподалеку он украл все необходимое для быта, а для души завел себе даму сердца.

Как оказалось, все те три года, что мужчина жил отшельником, его разыскивала полиция по всей стране. Поводом стал уход от административного надзора после срока в колонии.

— В ходе предварительного следствия установлено, что мужчина на протяжении этого времени похищал имущество дачников в садовых обществах. Добычей становились: дачный инвентарь, электроинструменты, бытовая техника, посуда, одежда, а также продукты питания. Все это он использовал в личных целях. Технику, которая требовала подключения к сети, он складировал на многочисленных полках в домике и пристройках, — рассказали в МВД Хабаровского края.

Внутри домика мужчина хранил все, что удалось украсть. Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Когда силовики нагрянули с обыском, в домике нашли не только технику, но даже паспорт одного из садоводов. Все лопаты, грабли, чайники и прочая домашняя утварь будет возвращена хозяевам в ближайшее время.

По подсчетам экспертов, общий ущерб составил 250 тысяч рублей. Поэтому теперь мужчине грозит очередной срок - до пяти лет в колонии.

В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

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