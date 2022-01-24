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Общество24 января 2022 2:58

Хабаровская команда «Пал Палыч» прошла в Высшую лигу КВН

Всего в фестивале «КиВиН - 2022» приняли участие пять команд из региона
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Хабаровская команда «Пал Палыч» прошла в Высшую лигу КВН. Фото: Инстаграм/Команда КВН "Пал Палыч"

Хабаровская команда «Пал Палыч» прошла в Высшую лигу КВН. Фото: Инстаграм/Команда КВН "Пал Палыч"

Две команды КВН из Хабаровского края громко заявили о себе на фестивале «КиВиН - 2022», который в 33-й раз состоялся в Сочи. Любимчики публики, «Пал Палыч», прошли в Высшую лигу КВН, а очаровательная «Женская сборная ТОГУ» - в Международную лигу КВН.

- Всем, кто верил и поддерживал, говорим спасибо - мы вас любим! - написали в своем инстаграм-аккаунте участники команды «Пал Палыч». Они пообещали в ближайшее время поделиться с подписчиками фотографиями со своего выступления и рассказать обо всех подробностях прошедшего фестиваля.

Кроме того, в 500 лучших коллективов со всей страны вошли хабаровские команды «По ситуации», GGWP и «Последняя фантазия».

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