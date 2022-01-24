Жесткое ДТП с пассажирским автобусом и автокраном в Хабаровске: пострадала женщина

ЧП случилось утром, 24 января, в микрорайоне «Пятая площадка» Фото: Скриншот с видео

Автокран протаранил автобус с пассажирами в Хабаровске. ЧП случилось утром, 24 января, в микрорайоне «Пятая площадка». В аварии пострадала пассажирка автобуса.

ДТП случилось в 9:20 на улице Суворова. Водитель автокрана KATO в районе дома №73 проигнорировал запрещающий знак и стал поворачивать налево. В этот момент навстречу ехал автобус №33 с 15 пассажирами. Столкновение получилось сильным: судя по опубликованным в соцсетях кадрам, передняя часть Daewoo всмятку, людей разбросало по салону.

- Вот это я, Вася, на работу доехал на 33. Полсалона пролетел. Автобус в кашу, - сказал автор видео.

В ДТП пострадала 40-летняя пассажирка автобуса. Женщина получила незначительные повреждения, госпитализация не потребовалась. Пострадавшую отправили на амбулаторное лечение.

- По факту аварии ГИБДД проводит проверку. На данный момент известно, что у водителя автокрана отсутствует полис ОСАГО, - прокомментировал «КП» Александр Баранов, представитель УГИБДД УМВД РФ по Хабаровску.