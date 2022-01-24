Феликс Абрамович: «Статус ковидного госпиталя в больнице имени Матвеева перестроил рабочий процесс»

Феликс Абрамович, главный врач Городской клинической больницы имени Д. Н. Матвеева Фото: Сергей ПЯТКОВ

С прошлого года и по сей день больница имени Матвеева в Хабаровске работает в режиме ковидного госпиталя. Также нагрузка с пациентами ЛОР и ЧЛХ, которые не инфицированы, легла на первую краевую. Как сообщил главный врач Городской клинической больницы имени Д. Н. Матвеева Феликс Абрамович, весь рабочий процесс был перестроен. День врачей начинается с планерок. А затем специалисты собираются и уходят в «красную зону», там они проводят до часу дня, в зависимости от того, сколько у них пациентов. С каждым нужно провести беседу, обследовать. После выхода из зоны врачи начинают печатать назначения, историю болезни.

- К психологической поддержке врачей подключились специалисты психоневрологического диспансера. Они организовывают выездные сессии, чтобы исключить эмоциональное выгорание. В условиях ковида работать очень тяжело. Что касается обновления больницы, то в прошлом году в учреждение закупили функциональные кровати - около ста штук. Недавно состоялось четыре аукциона, по ним были приобретены медицинские инструменты, расходники для оперативной деятельности. Также производится ремонт техники. У нас произошла поломка цифрового рентгеновского аппарата, в данный момент мы его не сильно используем, но появилось время, чтобы приобрести специальный датчик. Деньги на эти цели есть.

Феликс Александрович рассказал, что, если заложенности носа нет, а человек не чувствует запахи, конечно, это один из признаков ковида. Однако не при всех случаях вируса пропадает обоняние.

- После перенесенного ковида и во время болезни осложняются все хронические заболевания, в том числе если вы страдаете воспалительными заболеваниями в области уха. На фоне инфекции они могут обостриться. Как правило, это нечасто происходит. Ковид бьет по легким, сердечно-сосудистой системе. На практике резкого ухудшения слуха не было.

Эксперт сообщил, что несколько лет назад изменился процесс подготовки и переподготовки врачей, появилась аккредитация и понятие непрерывного образования. Все рабочие места должны быть подключены к интернету, чтобы специалисты могли на рабочем месте повышать свое образование, без отрыва от производства проходить различные циклы.

- Мы очень активно сотрудничаем с кафедрами, у нас кафедры ЛОР-болезней и ЧЛХ находятся на базе нашего медучреждения. Поэтому постоянно проводим конференции, анализы пациентов. Также у нас в первой краевой больнице существует лор-центр Дайхиса, где врачи проходят серьезное повышение квалификации.