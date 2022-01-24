«Это испытание, которое нужно пройти вместе»: впервые за 15 лет в колонии под Хабаровском обвенчался осужденный

Ивана подозревали в хранении и распространении наркотиков Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Небольшое село Заозерное в 20 километрах от центра Хабаровска как бы разделено на две части. С одной стороны выкрашенные в серый цвет двухэтажные дома, детские площадки и спешащие по своим делам люди, с другой - высокие стены, колючая проволока и вышки охраны. Здесь находятся сразу три колонии, мы заострим внимание на лагере строгого режима для мужчин №13, где отбывает наказание Иван.

ЧЕСТНО РАССКАЗАЛ И ПРЕДЛАГАЛ РАССТАТЬСЯ

В 2020 году Иван зашел в хабаровское кафе, где заметил обворожительную девушку. Парень набрался смелости и познакомился с красавицей. После недолгой беседы новые знакомые распрощались, не обменявшись контактами. Образ Марины не выходил у Ивана из головы, поэтому он нашел девушку в соцсетях, умолчав об одной важной детали.

Ивана отправили в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

- Мы стали переписываться, встречаться. Все было прекрасно. Буквально через месяц он сказал, что против него возбуждено уголовное дело. Честно все рассказал мне и предложил из-за этого расстаться. Это был настоящий шок, отрицание, как всегда и у всех, когда происходит такая трагедия. Но я поняла, что это испытание, которое нам нужно пройти вместе, - рассказала Марина.

Ивана подозревали в хранении и распространении наркотиков. О деталях преступления сотрудники ФСИН не говорят, дабы не распространять личные данные осужденного. Спустя неделю после инцидента Иван и познакомился с Мариной. Свадьба состоялась 11 июня 2020 года, а уже в марте 2021-го парень выслушал приговор

ВОСЕМЬ ЛЕТ КОЛОНИИ

Ивана отправили в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев. Вопрос - ждать или не ждать мужа из мест не столь отдаленных - у Марины даже не возникал. Сам осужденный считает, что случись судьбоносная встреча в кафе раньше, его ждала бы другая жизнь. Без колючей проволоки и высоких заборов.

- Это все было просто результатом неудачного стечения обстоятельств. Я работал в локомотивном депо, заочно учился в университете на инженера путей сообщения. Все изменилось в одно мгновение. Сейчас, находясь в колонии, я учусь на столяра. В ближайшее время у меня защита диплома. Я стараюсь не нарушать правила поведения учреждения, не получать взысканий. Тогда, спустя четыре года, смогу подать ходатайство на замену неотбытой части наказания принудительными работами, - поделился осужденный Иван.

ВЕНЧАНИЕ ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Чтобы брачные узы были еще крепче, супруги решили обвенчаться. Но не через несколько лет, а как можно скорее. После одобрения руководства ИК, 24 января Иван и Марина поклялись друг другу в верности в маленьком деревянном храме, построенном на территории исправительной колонии в начале нулевых. Это венчание - первое за последние 15 лет, состоявшееся в ИК-13, и второе с момента освящения церкви.

Чтобы брачные узы были еще крепче, супруги решили обвенчаться Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

- Я служу здесь уже два года, провожу литургии, общаюсь с осужденными. Венчать в колонии до этого ни разу не приходилось, но для священника и церкви нет различия в том, где венчать. К таинству допускаются православные христиане независимо от условий их жизни и местонахождения. Люди хотят впустить в жизнь благодать, и здесь для них, возможно, это даже большая радость, чем для тех, кто не имеет таких ограничений. Я рад соединить пару и надеюсь, что их брак сохранится, - рассказал отец Борис (Зубарев).

Администрация ИК предоставила молодоженам трое суток длительного свидания.

ОФИЦИАЛЬНО

Комментарий пресс-службы УФСИН РФ по Хабаровскому краю:

- Считается, что законное оформление отношений выгодно для осужденных. Для встреч с супругами три-четыре раза в год им предоставляются длительные свидания. Однако при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении семейное положение осужденного не учитывается.