Стали известны подробности обрушения потолка в одной из квартир Хабаровска

Обрушившийся потолок. Фото: прокуратура Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

В субботу, 22 января, в Хабаровске обрушился потолок в доме по адресу Краснореченская, 78. В квартире проживает двое человек, никто из них не пострадал, но обрушившийся потолок нанес серьезный материальный ущерб, размер которого будет установлен в ходе проверки.

Ее проводит прокуратура Индустриального района. Также ведомство установит виновных в произошедшем и меру ответственности. Кроме того, правоохранители проверят, проводился ли в здании капремонт.

От обрушения потолка серьезно пострадало имущество и газовая труба, которую пришлось закупорить для безопасности.

Последствия обрушения. Фото: прокуратура Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

На данный момент известно, что дом построен в 1951 году. Здание не признавалось ветхим, аварийным и непригодным для проживания. Муниципального жилищного фонда в этом доме также нет. Поэтому оценку пригодности могли дать только жильцы.

- По предварительной информации, дом аварийным не был. В рамках проверки мы посмотрим наличие заявлений от жильцов, степень износа здания, а также своевременность принимаемых мер для оценки пригодности дома для проживания. При наличии оснований будем принимать меры реагирования в отношении органов местного самоуправления и управляющей компании. Также есть предположение о том, что жильцы могли сделать в доме несогласованную перепланировку - снести несущую стену, что могло стать причиной дальнейшего обрушения, - рассказали «КП» - Хабаровск» в краевой прокуратуре.

Дыра в потолке. Фото: прокуратура Хабаровского края Фото: Прокуратура Хабаровского края

При этом обрушение перекрытия в доме началось еще летом в санузле, ванной и кладовой. Управляющая компания все эти нарушения устранила и предупредила о том, что нужно ставить перегородки, либо согласовывать перепланировку. По данным прокуратуры, жильцы этого не сделали, из-за чего разрушение продолжилось. Но это пока что одна из версий.

Кроме того, поднимался вопрос о переселении, но жильцы отказались, хотя администрация Комсомольска предоставила им маневренный жилищный фонд. Проверка только началась, о ее результатах будет известно позднее.