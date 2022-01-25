Виктория Трегубенко оценила введение «детских карточек» в Хабаровске

Детский омбудсмен оценила введение «детских карточек» в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

В Минпромторге предлагают ввести новую меру поддержки малоимущих семей - специальные карточки для детских товаров. Так в ведомстве предлагают стимулировать спрос на отечественную продукцию и помочь семьям с детьми. Однако, по оценкам уполномоченной по защите детей в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, в нашем регионе, скорее всего, пойдут по своему пути.

Пока предложение Минпромторга не определяет сумму выплат на детские товары, также непонятна периодичность таких пособий. Однако в ведомстве отмечают, что характер поддержки должен быть адресный. По словам Виктории Трегубенко, в Хабаровском крае уже есть подобные инициативы: сейчас рассматривают вопрос о введении «карты жителя» по примеру Сахалина и Приморского края.

- У нас были опыты в регионе с транспортной картой, где деньги можно было потратить на проезд. Сейчас есть планы по введению карты жителя, которая давала бы преимущества ее владельцам. Но, по моему мнению, все выплаты для поддержки семей должны иметь ограничения. Например, чтобы родители не могли потратить эти деньги на табак или алкоголь. Также много вопросов - с какого возраста выдавать такую карту? Если как СНИЛС, при рождении, то нужно потом объяснить ребенку, на что именно можно тратить деньги, - отметила детский омбудсмен.

Оценить риски в таком случае - это главное, добавила Виктория Трегубенко. Цифровизация облегчает жизнь, но нужно прописывать сразу, на что можно тратить деньги, с какого возраста дети могут сами картой пользоваться. Более того, уроки финансовой грамотности тогда нужно проводить сразу для всей семьи.

- Для детей пока уроки финграмотности - это факультатив. Им нужно и в семье объяснять, на что и как можно тратить эти средства. Ответственность за расходование в этом случае также будет лежать на родителях. Но ладно дети - у нас и с родителями нужно проводить такую работу. Ведь как бывает - приходит СМС о зачислении средств. И если их тратить, то многие не чувствуют, что что-то убыло, это не так ощущается психологически, как с наличными. А что захотят дети купить - это вообще большой вопрос. Да, есть сервисы, которые позволяют родителям одобрять ту или иную покупку ребенка. Но все равно должен стоять запрет тогда на этих картах, чтобы ребенок пришел именно в детский магазин за детскими товарами. Сейчас ведь с 14 лет можно завести себе электронную карту, а в России уже были случаи, когда дети покупали себе товары совсем не по возрасту.

Более того, очень приблизительной может быть сумма, которая необходима семьям. Если в одной семье, образно говоря, ребенку достаточно раз в месяц купить одну игрушку, то в другой - этого мало. Также как-то необходимо будет учитывать разницу в возрасте: или это годовалый ребенок, которому нужны погремушки и подгузники, или студент колледжа, которому необходим планшет.

- Конечно, есть методики расчета, да и сумма точно не может быть меньше детского пособия. Еще есть региональный прожиточный минимум. Но в последнем случае тогда точно придется объяснять, что часть денег нужно потратить на коммунальные услуги, верхнюю одежду - но никак не на игрушки. Поэтому пока, на мой взгляд, это не перспектива ближайшего времени. Но «карта жителя» Хабаровского края, или удостоверение многодетных семей в регионе уже могут служить как подобная мера поддержки.