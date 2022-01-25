Строительство в Хабаровском крае Ниманской ГЭС: защита от наводнений и энергетика Фото: Правительство Хабаровского края

Еще в ноябре 2020 года Михаил Дегтярев, встречаясь в Москве с руководителем Федерального агентства водных ресурсов Дмитрием Кирилловым, обсуждал планы совместной работы по защите населения Хабаровского края от разлива рек. Глава региона тогда подчеркнул, что гидрозащитные сооружения в населенных пунктах - это прямая механика. Но проблему несущих опасность рек нужно решать комплексно - созданием ГЭС. Ведь станции будут выполнять двойную функцию - защитную и народно-хозяйственную. И Кириллов с ним согласился.

МУЛЬТИЭФФЕКТ

Дегтярев сказал слово и принялся за дело. На днях он обсудил перспективы реализации крупномасштабного проекта по строительству в регионе третьей по счету гидроэлектростанции - Ниманской ГЭС - с почетным энергетиком России Александром Гаркиным. Этот выдающийся гидротехнолог принимал участие в возведении Бурейской и Нижне-Бурейской ГЭС.

И вновь прозвучала фраза о том, что разрушительные наводнения последних нескольких лет в Хабаровском крае говорят об острой необходимости кардинального решения вопроса.

- Меня как губернатора в первую очередь волнует потенциальное влияние Ниманской ГЭС на гидрологическую обстановку и энергетический баланс в Хабаровском крае. Поэтому ваш опыт в строительстве крупнейших объектов гидроэнергетики может нам пригодиться, - обратился к эксперту Михаил Дегтярев.

По словам Александра Гаркина, высокоэффективная Ниманская ГЭС установленной мощностью 600 МВт может стать третьей в каскаде гидросооружений в Верхнебуреинском районе. Она обеспечит надежную защиту региона от паводков. В настоящее время полезная емкость водохранилища Бурейской ГЭС составляет 10 кубокилометров. Будущая ГЭС на Нимане, правом притоке реки Бурея, способна вместить 8,3 кубического километра и сдержать натиск стихии в период большой воды.

План Ниманской ГЭС-2 Фото: Правительство Хабаровского края

Новая гидроэлектростанция обеспечит к тому же выработку 1,8 миллиарда кВт*ч в год. Она послужит дополнительным источником питания для тяговых подстанций электрифицируемых участков Восточного полигона БАМа и близлежащих населенных пунктов края. А в долгосрочной перспективе есть план создать энергомост на Сахалин.

По предварительным подсчетам, строительство нового гидросооружения, стратегически важного не только в масштабах региона, но и всей страны, обойдется более чем в 100 миллиардов рублей.

Гаркин также постулировал тезис, что проект строительства Ниманской ГЭС даст мультипликативный эффект. Помимо безусловного улучшения состояния на энергорынке региона, ГЭС улучшит паводковую обстановку, защитив жителей от ежегодных разливов воды. Губернатор прекрасно понимает все плюсы от реализации проекта, поэтому планомерно добивается его осуществления на всех уровнях. Александр Гаркин - один из самых авторитетных в отрасли специалистов, к мнению которого прислушиваются не только энергетики, но и Правительство РФ. Поддержка с его стороны может стать решающим фактором.

ДЕЛО С НАВОДНЕНИЯМИ

С другой стороны, у Дегтярева тоже неслабый авторитет во всем, что связано с водной стихией. Он пришел руководить регионом, для которого наводнения являются поистине «бичом божьим». Михаилу Дегтяреву досталось в наследство запущенное состояние гидрозащитных сооружений городов и поселков края. Буквально с первых месяцев руководства регионом он окунулся в эту проблему с головой. Понимал, что ему придется иметь дело с наводнениями.

Еще в августе 2020 года он дал приказ навести порядок с дамбами в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Он лично проверял ход работ. Например, самое проблемное место - временную дамбу в районе затона. Там не могли установить батопорт из-за недобросовестности подрядчика. Дегтярев и его команда эту проблему решили.

Тогда же встал вопрос об использовании насосной перекачивающей станции возле арены «Ерофей»: она до тех пор находилась на балансе «Дальспецстроя». Врио главы региона предложил проработать варианты передачи этого инженерного узла в муниципальную собственность, а также разработать проект его использования для защиты города от паводков и ливней.

И это тоже было сделано.

В конце 2020 года гидрологи предупредили - Амур ведет себя опасно, ждем большой воды. Михаил Дегтярев начал активную деятельность по подготовке к наводнению. За полгода ему удалось сделать больше, чем предыдущим руководителям за десятилетие. Стройки развернулись небывалые. Дамбы сыпали повсюду.

В марте 2021 года Михаил Дегтярев показал министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову защитную дамбу в районе улицы Запарина и рассказал о перспективах окончания ее строительства.

В апреле он осмотрел площадку строительства защитной дамбы в поселке Менделеева Комсомольска-на-Амуре. Общая протяженность этого гидротехнического сооружения составит более 17 километров. Всего в Комсомольске-на-Амуре предполагается возвести 26 километров дамб для защиты от паводка на Амуре. Кстати, работы должны быть завершены к 2024 году.

Строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

В середине июля Михаил Дегтярев и Юрий Трутнев провели совместную инспекцию главного гидрозащитного сооружения краевой столицы - дамбы. Техническая готовность объекта составляла 78,54%. Были выполнены работы по устройству тела дамбы и укладка бетонных плит на первом и втором участках, устоев заградительного сооружения на входе в акваторию Амурского затона, создание водопропускных сооружений. Было завершено строительство понтона-батопорта.

- Строительство дамбы полностью завершится в следующем году. Это важно в связи с тем, что это сооружение защищает южную часть города, где проживает около 200 тысяч человек. Работает компания из Сахалинской области с большим опытом возведения линейных объектов. Батопорт готов, зимой будем монтировать, когда лед встанет. Мы со своей стороны обещаем тотальный контроль над стройкой. Потом дамбу облагородим и обязательно соединим с набережной - до яхт-клуба. Можно будет проехать от «Ерофей-арены» на роликах и на велосипеде, или прогуляться пешком. Это уже следующий этап, - поделился планом Михаил Дегтярев.

СТРАТЕГИЯ

Большая вода в прошлом году пришла. Ее уровень был даже выше, чем в 2013-м. Но край оказался к этому готов. Разрушений не произошло.

- Гидрологический режим реки Амур последних лет характеризуется поднятием уровня паводковых вод в весенне-летне-осенний период до уровней неблагоприятных, опасных явлений и выше. В ряде населенных пунктов построены защитные сооружения. Как результат - у нас нет такой ситуации, как в 2013 году, - отметил Юрий Трутнев.

Дегтяревым также был поставлен вопрос о расчистке русла рек. Он представлял главе Росводресурсов Дмитрию Кириллову список. В Хабаровске это реки Красная, Черная, Полежаевка, Правая Березовая, река Силинка в Комсомольске-на-Амуре, в рабочем поселке Эльбан - одноименная река, в селе Уська-Орочская Ванинского района - реки Тумнин и Худями, в селе Полетное района имени Лазо река Кия. Всего расчистить необходимо 34 русла. Региональное министерство природных ресурсов сообщило, что затраты на проектирование и выполнение соответствующего объема работ оцениваются предварительно в 413 миллионов рублей. Федеральный бюджет выделит на эти цели более 387 миллионов рублей.

Михаил Дегтярев всегда мыслит стратегически. Так получилось и с Ниманской ГЭС. Она сделает Хабаровский край гидрологически еще более безопасным. Она откроет перед нашим регионом большие перспективы, сделав его крупным участником энергорынка Дальнего Востока.