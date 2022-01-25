Обрушение шахты в Магаданской области: двое человек погибли

Обрушение горной породы произошло в одной из штолен бывшего рудника «Светлый». Фото: СУ СКР по Магаданской области

В Магаданской области днем 24 января обрушилась штольня шахты. ЧП случилось в 18 километрах от Сусумана. Погибли двое мужчин, которые, по предварительной версии, оказались на руднике незаконно.

ОБРУШЕНИЕ

Обрушение горной породы произошло в одной из штолен бывшего рудника «Светлый», где ранее добывали золото. В 2004 году прииск был отработан и фактически перестал разрабатываться, а в 2012-м законсервирован. Рудник закрыли, все коммуникации отвели, а периметр огородили.

Рудник закрыли, все коммуникации отвели, а периметр огородили. Фото: СУ СКР по Магаданской области

За десять лет сохранившаяся инфраструктура рудника пришла в негодность. Однако в шахтах «Светлого», как рассказал «КП» экс-сотрудник одной из горнодобывающих компаний Колымы, еще можно было найти породу с мелкими прожилками золота, что не подходит для промышленной добычи, но годится для «черных старателей». Есть предположение, что двое погибших мужчин 39 и 26 лет как раз были из числа незаконных добытчиков драгметалла.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В настоящий момент следствие выясняет, кто консервировал шахту, кому она была передана, и как погибшие проникли на закрытый объект. К данному моменту тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза, - прокомментировал «КП» Андрей Макаров, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

За десять лет сохранившаяся инфраструктура рудника пришла в негодность. Фото: СУ СКР по Магаданской области

Тела погибших извлечены из-под завалов, проводится судебная медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчин. К делу подключилась прокуратура региона.

- Прокуратурой незамедлительно организована проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверочных мероприятий находятся на личном контроле прокурора Магаданской области, - сообщили «КП» в ведомстве.

В шахтах «Светлого» еще можно было найти породу с мелкими прожилками золота. Фото: СУ СКР по Магаданской области

Рассматривается версия того, что у погибших были сообщники.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух мужчин. Если следствие получит данные о том, что консервация объекта прошла с нарушениями, ответственность ляжет на нынешнего собственника объекта. Максимальное наказание по вменяемой статье - до семи лет колонии. В случае если погибшие действительно окажутся из числа «черных старателей», вина падет на них.