«Дрянь такая»: учитель хабаровской гимназии оскорбила школьницу из-за тренда в Tik-Tok

Учитель отодвинула парту и грубо прекратила челлендж Фото: Скриншот с видео

Ученики хабаровской гимназии №3 решили повторить популярный челлендж в Tik-Tok. Суть его сводится к тому, что школьники блокируют вход в кабинет партой и спрашивают у педагогов QR-код. Обычно учителя подыгрывают детям. В Хабаровске тренд пошел не по сценарию, попал на видео и «взорвал» соцсети.

«БЫСТРО ОТСЮДА!»

Ученики седьмого класса 24 января ждали урока географии и шалили. В кабинет вошла учительница и увидела исписанную непристойностями доску. Строгий педагог наказала детям привести класс в порядок до начала урока и ушла. За это время пара школьников решила разыграть учителя, а заодно и снять тренд для Tik-Tok.

Все шло по сценарию: проход загородили партой, ученица попросила у педагога QR-код. Реакция женщины оказалась не той, которую ожидали тиктокеры. Учительница отодвинула парту и грубо прекратила челлендж. Съемка в этот момент не останавливалась.

- Так, быстро отсюда! Дрянь такая! Я сейчас директора позову! - сказала учитель географии.

ИЗВИНИТЕ

Кадры попали в интернет и быстро разлетелись по соцсетям. Ролик активно обсуждают пользователи, которые разделились на два лагеря. Одни выступают в поддержку тиктокеров, вторые - выступают за учителя с оговоркой: «Конечно, оскорблять девочку не стоило». В инциденте разбирается управление образования Хабаровска, работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

- В действиях учителя ничего противозаконного мы пока не усмотрели. Насильственных действий она не совершала, нецензурной брани от нее не следовало. Другое дело, что педагог детям не подыграла и отреагировала эмоционально. Но она в возрасте, и у нее, наверное, есть на это свои основания. Дело в том, что не всегда учителя могут реагировать на такие шалости нормально. Здесь сказываются и профессиональное выгорание, и большая разница в возрасте между педагогами и детьми. На наш взгляд, здесь нет основания для применения каких-то специальных мер, - прокомментировала «КП» Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования мэрии Хабаровска.

По ее словам, одноклассники осудили парня, который снимал видео и выложил его в интернет, назвав происходящее провокацией. С гимназистами согласились некоторые родители. Юная героиня ролика рассказала, что оператор уговорил ее поучаствовать в челлендже. В итоге дети извинились перед учительницей.

А КАК В СТРАНЕ?

Тренд «спроси QR-код у учителя» набирает бешеную популярность в Tik-Tok. Школьники из разных регионов страны записывают видео с удивленными педагогами, которые, в большинстве своем, принимают правила игры.

Подобные видео набирают тысячи просмотров и сотни комментариев. Иногда действующими лицами видео становятся сами школьники.