Основные работы на Павла Морозова начались в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подрядчик из Ростова-на-Дону «СоюзДонСтрой» приступил к работам на улице Павла Морозова. По обещанию городских властей, все закончат к 1 июня 2022 года. Вот только пока неясно - будут ли перекрывать дорогу на длительное время.

Коллектор на Павла Морозова с августа 2021 года доставляет горожанам массу проблем. Жители близлежащих домов отмечают, что их дворы превратились в объездные трассы, в часы пик на одной из главных дорог скапливаются многочасовые пробки. Как объяснял мэр города Сергей Кравчук, этот коллектор под дорожным полотном построили еще в 1974 году, когда и дороги-то не было. Но прошлым летом он вышел из строя.

- «Водоканалу» была поставлена сложная задача - восстановить коллектор и минимизировать экологический вред Амуру. После того как он вышел из строя, канализационные стоки частично сливались в реку. Но полностью отремонтировать его не удалось. Поэтому работы так затянулись. Сейчас подрядчик - специализирующаяся на микротоннелировании организация - будет полностью выносить его из-под тела дороги, - объяснил Кравчук.

Стоки, к слову, больше в Амур не попадают. Как рассказал Владимир Сидоров, председатель хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы, все нечистоты направили на очистные сооружения еще в начале января.

- Сейчас в Амур ничего не сливают. А то вначале говорили - мол, течет в Амур. Ну а куда - не на Пионерскую же, в самом деле, сливать, а ситуация, и правда, была аварийная. И сейчас бригада «Водоканала» работала в сложных условиях - в самый мороз. Но сделали, буквально героическими усилиями: восстановили насосную станцию. Так что с точки зрения экологии сейчас все в порядке, - подытожил Владимир Сидоров.

Начавший работы подрядчик с объектом знаком: до того как приступить к работам, именно силами этого предприятия был подготовлен проект реконструкции. Сергей Кравчук объяснил, что все работы идут согласно графику. Было отставание на 7-8 дней, но строители обещали его наверстать, и в целом этот срок, по словам мэра, не критичный.

- Сейчас на месте установлено круглосуточное наблюдение - можно подключиться и посмотреть, кто работает, сколько техники. Также можно ежедневно в нашей диспетчерской службе получать информацию об объекте, - добавил Кравчук.

Однако в городском управлении дорог и внешнего благоустройства затруднились ответить на, наверное, главный вопрос хабаровчан.

- Мы не знаем, будут ли перекрывать дорогу, когда и на сколько. Заказчик - «Водоканал», и он не отчитывается о своих планах, нам не подчиняется, - ответили в управлении дорог.