Михаил Дегтярев: «Для нас самое главное – обеспечить людям рабочие места и доход» Фото: Правительство Хабаровского края

На VI Восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года Михаил Дегтярев лично провел несколько деловых встреч. Еще до ВЭФ он говорил, что будет договариваться с крупными инвесторами сам. Тогда переговоры велись со старшим вице-президентом по управлению производством в России компании «Кинросс Голд» Клодом Шимпером и вице-президентом компании, главой Московского представительства «Кинросс Голд Корпорейшн» Станиславом Бородюком. Канадцы выразили интерес к нашим недрам - что неудивительно. В какую форму выльется это сотрудничество, никто не знал.

Теперь узнали. Михаил Дегтярев и вице-президент канадской золотодобывающей компании «Кинросс Голд» Клод Шимпер буквально на днях встретились снова - уже в Хабаровске - и обсудили проект строительства горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении «Чульбаткан» в районе имени Полины Осипенко. ГОК появится здесь в 2025 году, и к этому моменту все вопросы с кадрами должны быть полностью урегулированы.

Хабаровский край и так лидирует по добыче золота. Дегтярев же беспокоится о рабочих местах для людей. Инвестор изначально заявлял 400 ставок по разным специальностям. После нынешней - январской - встречи губернатора и промышленников степень вовлеченности инвестора в проект возросла. Расчеты обновлены - в течение ближайших восьми лет потребуется создать порядка 1000 новых рабочих мест.

Михаил Дегтярев: «Для нас самое главное – обеспечить людям рабочие места и доход» Фото: Правительство Хабаровского края

ГОК собирается «брать» золота до девяти тонн в год. Месторождение «Чульбаткан» по-своему уникально. Это не столько чисто ресурсное предприятие, сколько «социальный флажок» на карте Севера Хабаровского края. Оно расположено в районе имени Полины Осипенко, приблизительно в 15 километрах к юго-западу от Удинска, села на берегу реки Амгунь. Главное - оно имеет круглогодичную транспортную доступность. То есть в этот почти обезлюдевший район поедут семьи. По словам губернатора, запуск ГОКа на месторождении «Чульбаткан» является для региона знаковым, приоритетным проектом. Особое значение в данном случае имеет социальный аспект - трудоустройство местных специалистов и повышение их уровня жизни.

- Для нас самое главное - обеспечить людям рабочие места и доход. Занятость тысячи человек - еще один трек, требующий сегодня оперативного решения. Поэтому правительство края готово оказывать проекту ГОКа всестороннюю поддержку. В том числе и в решении кадрового вопроса, - заявил глава региона.

Дальновидный Михаил Дегтярев обозначил главный приоритет: подготовка квалифицированных работников для будущего золотодобывающего производства должна проходить на площадках высших учебных заведений и учреждений среднего профобразования края. Так, возможность трудоустройства на месторождении появится не только у жителей близлежащих населенных пунктов, но и у специалистов из других районов. Молодежь надо заинтересовывать оставаться на местах - это в стратегии развития региона.

Канадцы поддержали это предложение. В дальнейшем оно войдет в готовящееся сегодня соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве правительства Хабаровского края и компании «Кинросс Голд» в качестве обязательного пункта. Документ будет подписан на Восточном экономическом форуме-2022. Его рамочный вариант планируется заключить уже к концу марта.

- Инвесторам должна быть понятна наша генеральная линия. Поэтому мы декларируем, что соглашения о социальном партнерстве должны подписываться на уровне правительства Хабаровского края. Это сразу определяет уровень доверия к инвесторам и, что не менее важно, степень их ответственности, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Дружелюбие - в нашем случае к инвесторам - Дегтярев декларировал еще в предвыборной программе. И демонстрирует постоянно. Он идет на личный контакт, помогать решать возникающие вопросы, всячески содействовать реализации проектов. Взамен губернатор требует от крупных инвесторов четкой фиксации своей социальной ответственности и готовность работать не только на свою выгоду, но и развитие территории в целом.

Одним из факторов, почему Дегтярев так пристально следит за строительством ГОКа, является готовность компании участвовать в социальной жизни региона. Помимо создания рабочих мест, налоговых платежей и развития сопутствующей инфраструктуры, иностранный инвестор готов нести дополнительную социальную ответственность, вкладываясь в развитие района.

Такие предприятия фиксируют статус Хабаровского края как промышленной столицы ДВ не на словах. Когда тысяча спецов с семьями устремляется на Север на хорошую зарплату, интересную творческую работу и приличные условия жизни - это знак.