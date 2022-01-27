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Происшествия27 января 2022 0:08

Крупный пожар в гостинице в Хабаровском крае: 800 «квадратов» горящего здания тушат с ночи

Внутри охваченного пламенем отеля находились постояльцы
Александра ШОПЕНКО
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Пламя охватило крышу здания

Пламя охватило крышу здания

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на 27 января в селе имени Полины Осипенко произошел крупный пожар. Загорелась гостиница «Пять звезд», внутри которой мирно отдыхали постояльцы. Пламя охватило крышу здания.

Ликвидация возгорания продолжается

Ликвидация возгорания продолжается

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гостиница по адресу: Будрина, 5 загорелась в 4:10 по хабаровскому времени. К моменту прибытия пожарных кровля двухэтажного кирпичного здания была полностью в огне. Из горящей гостиницы своими силами эвакуировались 17 человек. О пострадавших не сообщается.

Из горящей гостиницы своими силами эвакуировались 17 человек

Из горящей гостиницы своими силами эвакуировались 17 человек

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Ликвидация возгорания продолжается. По предварительным подсчетам, площадь пожара около 800 квадратных метров. На месте работают четыре автоцистерны и 14 человек личного состава. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, - прокомментировала Екатерина Потворова, официальный представитель главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки сотрудниками ведомства. На месте они опрашивают очевидцев, собирают необходимые материалы.

Гостиница по адресу: Будрина, 5 загорелась в 4:10 по хабаровскому времени

Гостиница по адресу: Будрина, 5 загорелась в 4:10 по хабаровскому времени

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ЧППроисшествия: ЧП