Крупный пожар в гостинице в Хабаровском крае: 800 «квадратов» горящего здания тушат с ночи

Пламя охватило крышу здания Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В ночь на 27 января в селе имени Полины Осипенко произошел крупный пожар. Загорелась гостиница «Пять звезд», внутри которой мирно отдыхали постояльцы. Пламя охватило крышу здания.

Ликвидация возгорания продолжается Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Гостиница по адресу: Будрина, 5 загорелась в 4:10 по хабаровскому времени. К моменту прибытия пожарных кровля двухэтажного кирпичного здания была полностью в огне. Из горящей гостиницы своими силами эвакуировались 17 человек. О пострадавших не сообщается.

Из горящей гостиницы своими силами эвакуировались 17 человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Ликвидация возгорания продолжается. По предварительным подсчетам, площадь пожара около 800 квадратных метров. На месте работают четыре автоцистерны и 14 человек личного состава. Охрану общественного порядка обеспечивают сотрудники полиции, - прокомментировала Екатерина Потворова, официальный представитель главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки сотрудниками ведомства. На месте они опрашивают очевидцев, собирают необходимые материалы.