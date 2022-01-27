В Белоруссию перебросили истребители Су-35С из Хабаровского края для охраны государственной границы. Фото: Министерство обороны РФ

Из Хабаровского края в Белоруссию перебросили несколько многоцелевых истребителей Су-35С. Боевые воздушные суда будут охранять республиканскую границу, а также контролировать вопрос безопасности важных государственных объектов. Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

- Экипажи многофункциональных истребителей Су-35С заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства. Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа, - говорится в сообщении ведомства.

До 9 февраля будет взята под воздушную охрану государственная граница и организована оборона важных государственных и военных объектов, а также проверена готовность дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию.

С 10 по 20 февраля состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». На нем будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства.

В Минобороны отметили, что пока будет проходить учение, действия военных будут направлены на защиту Белоруссии от проникновения террористов и от нелегальных поставок оружия и боеприпасов. Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учение, попадающее под действие Венского документа 2011 года, не превышает определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

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