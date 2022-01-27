Елена Гандурова: «Волна коронавируса накрывает детей» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Статистика заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма, как и ожидалось, демонстрирует рекордные показатели по всей стране. Так, в Хабаровском крае ежедневно наличие инфекции выявляется более чем у 1,3 тысяч человек, что в два раза превышает ранее отмечаемые максимумы. В «красные зоны» превратились и больницы, и даже поликлиники. Нагрузка на врачей возросла в разы, а пациенты не всегда понимают, как вести себя в сложившихся обстоятельствах. Ответила на самые важные вопросы и откровенно рассказала обо всем происходящем в интервью «Комсомольской правде» главный врач КГБУЗ «Городской поликлиники №7» министерства здравоохранения Хабаровского края Елена Гандурова.

— Елена, насколько сложная ситуация сейчас в вашем медицинском учреждении?

— Нам необходимо выполнить сверхзадачу. Нагрузка на персонал, практически, выросла в пять раз. Мы принимаем и детей, и взрослых. Волна коронавируса накрывает детей. Особенно много ребятишек поступает, потому что у них нет иммунитета к коронавирусу. Даже подростков только-только начали вакцинировать.

— Кстати о вакцинации подростков: пользуется ли она спросом?

— Мы уже провакцинировали ребят в интернатах. К сожалению, нередко сталкиваемся с тем, что взрослые против прививок. Но мы работаем с ними, разъясняем необходимость повышать защиту иммунитета.

— Как справляетесь с высокой нагрузкой? Привлекаете ли волонтеров?

— Сейчас главное — четко выполнять задачу и подходить к этому процессу максимально ответственно. Недавно ЦентрСПИД проверял нашу подготовку. Мы получили пару рекомендаций, но в целом, все хорошо и все выполнено по инструкции. Потоки пациентов разведены, все необходимые меры защиты соблюдаются. Ждем студентов в помощь врачам, потому что требуется развозить лекарства по тем, кто на самоизоляции и заполнять очень много бумаг. Тут без дополнительных рук никак.

— Что бы вы хотели сказать пациентам сейчас?

— Я очень прошу всех набраться терпения и отнестись с пониманием к происходящему. Вызовов очень много, и мы стараемся приехать к каждому. Если нужно, обзваниваем тех, к кому не успели. Мы никого не упустим из виду. По возможности, людям стоит исключить плановые посещения врачей. Я не говорю сейчас о таких группах людей, как онкобольные, диабетики, беременные и прочие. Нужно стойко перенести этот непростой период и пациентам, и врачам. Я верю, что скоро это все закончится, и мы вернемся к нормальной жизни без «красных зон».