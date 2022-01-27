Сергей Шаповалов. Фото: УМВД РФ по Магаданской области

Следователи Колымы провели масштабную работу и раскрыли убийства 12 и 6-летней давности. Тогда в Магадане нашли два обезглавленных тела, а подозреваемый смог скрыться от правосудия. Найти серийного убийцу помогли случайно найденные кости.

ЗАГАДОЧНЫЙ СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА

Туманное утро 16 августа 2009 года, жители Моргородка (так называется микрорайон в Магадане) собираются по своим делам. Рядом с домами находится Магаданский торговый порт, к которому ведет дорога с живописным видом. На ее обочине в то туманное утро нашли изрезанное и обезглавленное тело пожилого мужчины в трусах и майке.

Через шесть лет в том же районе ситуация повторилась. 28 августа 2015 года около дома №38 по Портовой улице найден мужчина без головы с колото-резаными ранами на теле. Одежды на нем не было.

У криминалистов были ценные улики - образцы ДНК убийцы Фото: СУ СКР по Магаданской области

В обоих случаях неизвестный нападал ночью. Внезапно и свирепо. Жертвы были сильно пьяны и не могли дать отпор появившемуся из ниоткуда человеку с ножом. Жестокому убийце дважды удалось уйти, а полученные улики не вывели сыщиков на след подозреваемого. Головы жертв бесследно пропали.

Вешать на дело клеймо «глухарь» следователи не собирались. У криминалистов были ценные улики - образцы ДНК убийцы, которые удалось собрать на местах преступлений. Долгое время их сравнивали с образцами ДНК других мужчин и колымских преступников. Головорез был установлен по генетическому профилю.

Раскрыть тайну личности серийного убийцы помогли человеческие кости Фото: СУ СКР по Магаданской области

СЛЕД ИЗ КОСТЕЙ

Раскрыть тайну личности серийного убийцы помогли человеческие кости. Останки принадлежали мужчине и были найдены в мае 2021 года возле бетонного строения в районе Портового шоссе. Кости отправили на исследование, выявленный генотип сравнили с генотипом головореза. Данные совпали.

Опросы туристов и местных завсегдатаев пролили свет на личность маньяка. Им оказался Сергей Шаповалов 1971 года рождения из Великих Лук. О нем известно мало. Более 30 лет мужчина не общался с родным отцом, семьи и друзей у него не было. Убийца официально не работал, пил, жил в том самом бетонном строении рядом без отопления, света и водопровода в полнейшей антисанитарии. Проще говоря, бомжевал.

Кости отправили на исследование, выявленный генотип сравнили с генотипом головореза. Данные совпали Фото: СУ СКР по Магаданской области

- Собранные сведения о его личности говорят о том, что он вел крайне аскетичный образ жизни. Он никуда не обращался за помощью, не общался с другими отшельниками. Результаты посмертной психолого-психиатрической экспертизы говорят о том, что, возможно, у мужчины были психические расстройства, - рассказал «КП» Андрей Макаров, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Рядом с лачугой Шаповалова проходит лесная тропа туристического маршрута «Корейский ключ». Мужчине крайне не нравились частые незваные гости. Отшельник материл туристов, а на одного напал с ножом в 2017 году. Тогда потерпевшему удалось отбиться от Шаповалова и сбежать. В правоохранительные органы мужчина не обратился.

В берлоге Шаповалова царил ад: куча бутылок, грязная рваная одежда, мусор, удушающая вонь и… два черепа убитых Фото: СУ СКР по Магаданской области

Умер серийный убийца от естественных причин примерно в 2017 году. Именно тогда его видели в последний раз после нападения на туриста.

ГОЛОВЫ

В берлоге Шаповалова царил ад: куча бутылок, грязная рваная одежда, мусор, удушающая вонь и… два черепа убитых 12 и шесть лет назад мужчин. Экспертиза подтвердила подозрения следователей, доказательства вины были неопровержимы.

В связи со смертью обвиняемого расследование уголовного дела прекращено Фото: СУ СКР по Магаданской области

- Следователи провели масштабную работу по сбору доказательств. Было назначено более 100 судебных экспертиз, в том числе сложных генотипоскопических, медико-криминалистических, по восстановлению облика, медицинских, получено заключение комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы в отношении заподозренного, а также иные виды экспертных исследований. Проведено большое количество допросов, следственных экспериментов, опознаний лица, предметов и вещей, проверок показаний на месте, а также иных следственных действий, - добавил Андрей Макаров.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Убийство двух лиц» и «Покушение на убийство двух и более лиц». В связи со смертью обвиняемого расследование прекращено.