«Когда-то здесь были сады»: определить судьбу питомника Лукашова предлагают хабаровчанам. Фото: скриншот с видео.

В Хабаровске планируют благоустроить питомник имени Лукашова. К делу уже подключились общественники, бизнесмены и архитекторы. Но сделать новую территорию хотят не просто по-новому, а с использованием методов социального проектирования. Теперь то, каким будет парк, зависит в первую очередь от горожан.

Питомник имени Лукашова занимает больше 160 гектаров, вокруг есть жилые дома, но большая часть территории - это бывшие сады, небольшие водоемы и лес. Пять частных домов, которые расположены в конце улицы Степной, практически отрезаны от цивилизации. Дорогу постоянно размывает, даже скорая проехать туда может не всегда, электричество провели совсем недавно, но воду так и доставляют на спецмашине.

О сохранении и развитии этого места общественники говорят давно. Как рассказала «КП» - Хабаровск» Татьяна Малоземова, маркетолог ООО «Дальневосточная архитектурная компания», одно время также было активное обсуждение планов и проектов, но прийти к консенсусу стороны не смогли, пришлось заморозить проект. Зато в компании набрались за это время опыта: успешные проекты реализованы с их участием на Сахалине. Ключ ко всему, утверждает Татьяна Малоземова - социальное проектирование.

- Социальное проектирование - это, по сути, исследование мнений горожан. У нас на сайте проекта есть специальная анкета, которую может заполнить любой человек - даже школьники с 14 лет, - объясняет Татьяна. - После мы собираем все анкеты, анализируем, вычленяем самые частые пожелания людей, собираем воркшопы. На этом этапе, снова вместе с горожанами, подключается бизнес, власти и эксперты. И уже здесь начинается конкретная работа. У нас на Сахалине, например, получилось так, что прямо во время обсуждения нашелся активист, который готов был организовывать концерты на одной из площадок. Было и такое, что появлялся бизнесмен и просил техзадание для открытия кафе.

Главный плюс такого подхода в том, что жители чувствуют, что власть их слышит, а предприниматели готовы поддержать. Пропадает скепсис, мол - решат без нас.

- Как обычно бывает - предприниматель захотел поставить ларек, чиновники ему согласовывают место. А люди не хотели такого соседства, возмущаются потом. И сейчас в питомнике можно сделать именно так, как хотят сами горожане - современный район и зону отдыха.

Анкета для потенциального участника основательная. Уже на этом этапе нужно оценить, что, по-вашему, должно быть в парке, чего не должно, какие услуги должны быть бесплатными, а что можно сделать платным, и так далее. Так, территория может в будущем удовлетворять потребности всех жителей - от школьников до чиновников.

- Здесь когда-то были сады, но все пришло в упадок. Я сама недавно там прошлась, и, честно говоря, было страшновато: минут за 40 мне встретился только один человек с собакой и еще какой-то подозрительный тип. А ведь такое большое пространство почти в центре города можно было бы сделать комфортным и интересным.

Первый воркшоп с основателем Центра прикладной урбанистики Святославом Муруновым состоится уже 5 февраля. Направить свои идеи можно и позже, но если есть желание поучаствовать в первом обсуждении будущего парка, то лучше сделать это заранее. Анкет, кстати, на сайте проекта две - одна именно по проекту парка, а вторая - просто жителя. По словам Татьяны Малоземовой, анкеты анонимны, но желающие участвовать в изменениях в городе могут оставить контакты, и тогда их пригласят к работе над другими проектами.