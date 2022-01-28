Летал в Дубай и шиковал: хабаровчанин снабжал Дальний Восток наркотиками, которые привозил в микроволновках

Крупный канал поставки наркотиков пресекли хабаровские полицейские Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Крупный канал поставки наркотиков пресекли хабаровские полицейские. Запрещенные вещества попадали на Дальний Восток с запада страны в микроволновках. Организатору наркотрафика вынесли приговор.

Запрещенные вещества попадали на Дальний Восток с запада страны в микроволновках Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

ПОВЕРИЛ В БЕЗНАКАЗАННОСТЬ

Хабаровчанин Вадим (все имена изменены - прим. ред.) всегда хотел жить в достатке. Успеха 30-летний парень хотел здесь и сейчас, поэтому ушел в незаконный бизнес. Хабаровчанин организовал канал поставки наркотиков на Дальний Восток и создал свою ОПГ по торговле запрещенными веществами.

Наркотики поступали из Москвы и Питера в микроволновках. Наркодельцы вынимали моторы печей и закладывали пакеты с «запрещенкой» в пустое пространство. В Хабаровск бытовая техника приезжала по железной дороге.

Организатору наркотрафика вынесли пригово Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Одну из таких с виду обычных микроволновок полицейские нашли на складе одной из хабаровских транспортных компаний. В корпусе печи было спрятано больше килограмма мефедрона и 1000 таблеток экстази.

- На деньги с наркотрафика Вадим вместе с девушкой отдыхал в Дубае и на Мальдивах, жил на широкую ногу. Потом случился какой-то сбой, и парню самому пришлось лететь за новой партией наркотиков, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

НА КАРАНДАШЕ

Наркобарон поехал в Москву, не подозревая, что за ним наблюдают оперативники. Вадим через мессендежры купил более килограмма мефедрона, спрятал в микроволновку и попытался отправить в Хабаровск. Но столичные оперативники подменили наркотики муляжом.

Хабаровчанин Вадим (все имена изменены - прим. ред.) всегда хотел жить в достатке Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Получив микроволновку, наркобарон поехал к лесу, распотрошил ее и выбросил ненужный корпус. В этот момент Вадима задержали. Хабаровчанин пытался оправдаться, но выходило у него крайне неубедительно.

- Товарищ попросил посылку забрать. Бытовую технику. Как уже оказалось, с чем-то очень прикольным, видимо. Не могу сказать, с чем, - говорил во время задержания Вадим.

Квартиру парня возле арены «Ерофей» штурмом брал спецназ Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Параллельно квартиру парня возле арены «Ерофей» штурмом брал спецназ. Люди в масках ворвались через окно, дома была только девушка хабаровчанина, которая на все вопросы отвечала: «Не знаю, чье это». В квартире нашли ЛСД в особо крупном размере и другие интересные предметы.

В квартире нашли ЛСД в особо крупном размере и другие интересные предметы Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРИГОВОР

Уголовное дело было возбуждено по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ…». Во время следствия, по словам собеседника, наркобарон вел себя вызывающе и дерзил полицейским. Казалось, что парень все еще верил в свою безнаказанность.

- Железнодорожный районный суд признал 30-летнего жителя города Хабаровска виновным в инкриминируемом ему деянии и приговорил к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - прокомментировала «КП» Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД России по ДФО.

Одна из участниц ОПГ - 42-летняя хабаровчанка Марина - также отправилась в колонию строгого режима на пять лет. Женщина отвечала за расфасовку крупной партии наркотиков на более мелкие. Марину задержали в ЕАО при попытке вскрыть тайник с «запрещенкой».