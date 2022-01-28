Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент», проведенный «КП» - Хабаровск».

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Для участия в конкурсе студенты вузов Хабаровска должны были сделать фото своих блюд, и загрузить его сайт. Прием заявок и голосование проходили с 14 по 26 января.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Победу одержала шаверма участника Умиджона, студента ДВГМУ (123 голоса). Серебро поделили Никита из ДВГУПС и Кирилл из ХТТТ (37 голоса). Бронзу завоевали одногруппницы Вика и Даша из ХТТТ (33 голоса). По традиции всех пятерых победителей пригласили в студию «Комсомольской правды». Участники приняли участие в кулинарной битве и получили заслуженные подарки.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

В первом состязании конкурсантам предстояло приготовить салат из продуктов, предоставленных спонсорами. Среди ингредиентов были тофу, приготовленный по традиционному японскому рецепту, от компании «Грин Ист», колбасы из экологически чистого мяса от «Бурятских продуктов», консервы, предоставленные Крайрыбакколхозсоюзом, полезная микрозелень от компании «Микрозелень27», а также другие свежие и вкусные продукты, предоставленные магазином «Березка».

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Участники проявили фантазию и кулинарное мастерство, поразив жюри своим нестандартным подходом к созданию салатов. Жюри профессионалов по достоинству оценило работу, проделанную ребятами. В данном конкурсе победил Умиджон, приготовивший салат с рыбой.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Участников оценивали шеф-повар бара «Crossroad» и один из создателей крафтовой сыроварни «Сырные традиции» Роман Топорков, представитель магазина «Березка» Марина Белашицкая, директор по производству в компании «Микрозелень27» Алина Кревская и руководитель компании «Бурятские продукты» Евгений Савинов.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Далее участники перешли ко второму испытанию. На этот раз им предстояло поразить судей креативностью в создании самого студенческого блюда – бутерброда. Задание приготовить самый необычный бутерброд с успехом было пройдено. Любимцем публики снова оказался Умиджон. Возможно, теперь он подумает о карьере повара, по совместительству с врачом.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Все участники получили вкусные подарки от спонсоров мероприятия. Подарков оказалось много. Пекарня «Два Гуся» подарила участникам набор хрустящих круассанов на сливочном масле. Магазин «Березка» предоставил шоколадки и конфеты. От гастромаркета «Вкусный» участники получили сладкие подарки. «Бурятские продукты» одарили участников чаем и мясными деликатесами. Крайрыбакколхозсоюз подарил консервы с рыбой и салатом из морской капусты. Компания «Ист Грин» подарила им упаковки фирменного тофу, а «Микрозелень27» - наборы с микрозеленью, содержащей множество полезных микроэлементов.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Спонсоры поздравили студентов с праздником, пожелали профессионального роста и успехов в учебе. Никто не ушел без приятных презентов. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере.

Определились победители фотоконкурса «Сытый студент» Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

- Дорогие друзья! Предприятия Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза ставят перед собой большие задачи, реализовать которые без высокообразованной молодёжи невозможно. Как в советское время, так и сейчас мы всегда опирались и опираемся в таком масштабном промышленном процессе, как путина, на наше студенчество-умное, красивое, креативное, строящее карьеру, а не прожигающее свою жизнь. Самых талантливых мы всегда обеспечиваем работой и перспективами роста. Кто «горит» нашим делом, как мы, входит в нашу рыбацкую команду, а вернее- в семью! Только так, в сплаве опыта профессионалов и юношеского максимализма рождаются великие победы во имя России, Хабаровского края и каждого, кто с душой и сердцем трудится в нашей отрасли. С главным студенческим праздником, земляки! – поздравила участников Ольга Булкова, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.