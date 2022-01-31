Из звезды приморского Следкома в арестанты: в Хабаровске отправлен в спецприемник следователь, снятый Александром Бастрыкиным с должности. Фото: Инстаграм/Александр Голуженко

В Хабаровске на 13 суток арестован бывший следователь из Приморского края Александр Голуженко. Экс-сотрудник ведомства после недавнего увольнения всеми доступными способами приковывает внимание к себе, нарушая закон и выкладывая провокационные посты в своем инстаграм-аккаунте, в которых завышает себе звание с майора до подполковника.

Голуженко задержали в Хабаровске 28 января. Экипаж ДПС увидел его машину без госномеров возле здания правительства. Предъявить документы водитель отказался, но сообщил, что является сотрудником Следственного комитета. Однако это оказалось ложью. Позже Голуженко опубликовал пост, в котором заявил, что требовал пригласить к себе в изолятор врача.

Справка об осмотре. Фото: Инстаграм/Александр Голуженко

Что примечательно - работая в СК, Голуженко был на хорошем счету. Более того, являлся гордостью ведомства. 10 лет назад он уже становился героем публикации «Комсомолки». Тогда он был старшим следователем Приморского следственного отдела на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России и мастером спорта России по спортивной гимнастике. Александр владел и знанием законов, и современной программой гимнастического многоборья, причем в совершенстве.

Приказ об отстранении. Фото: Инстаграм/Александр Голуженко

Как стало известно, Голуженко сняли с поста по приказу главы российского следственного ведомства Александра Бастрыкина. Историю раздувать в СМИ не стали. Однако, судя по информации в социальной сети, бывший следователь в своей работе в последнее время не стеснялся применять силу и выходил в своей деятельности за рамки доступного. Но есть и те, кто Александра поддерживает.

По последней информации, в изоляторе Голуженко объявил голодовку.