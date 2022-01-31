Ноги в кошки и пошел: хабаровские альпинисты проводят открытые тренировки по ледолазанию

Каждое воскресенье здесь собираются десятки любителей острых и морозных ощущений Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Какой зимний активный отдых обычно приходит на ум? Коньки, лыжи, сноуборд, катание с горок, прогулки по красивым местам. Но это все довольно привычные и популярные виды времяпрепровождения, а что насчет ледолазания? Да, в Хабаровске есть и такое, причем появился подходящий объект только в начале января 2022 года, впервые за восемь лет. Речь о ледяной скале высотой в 15 метров, на которой каждое воскресенье с 12:00 до 16:00 занимаются альпинисты.

Кошка должна крепко сидеть на ноге Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Главное, что попробовать себя в роли отважного альпиниста, покоряющего скалу при помощи пары ледовых молотков и кошек, может любой желающий, причем бесплатно. Все снаряжение вам заботливо предоставят организаторы. Помимо Хабаровска, ближайший подобный объект находится только в Приморье.

Этот проект был создан инициативной группой местных альпинистов под эгидой краевой федерации альпинизма и горной школы, где проходит обучение ледолазанию и другим экстремальным дисциплинам.

Корреспондент «Комсомолки» забирается наверх Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Скалу заливали целый месяц, после чего она стала доступна для тренировок. Это социальный проект, денег мы за это не берем. Он направлен на популяризацию альпинизма как вида спорта и увлечения. Каждый может приехать и попробовать себя. Пока мы слышим только положительные отзывы от людей. В основном занимается молодежь, но и люди старшего возраста тоже есть - и 60, и 70 лет. Каждое воскресенье по несколько десятков желающих приезжает, часть из них приходит повторно. Несовершеннолетних мы на скалу не пускаем, все-таки это экстрим. Травм у нас не было, техника безопасности строго соблюдается, - рассказал «Комсомолке» Денис Ситников, альпинист, координатор проекта «Лед-Хабаровск 21-22».

К самой скале требований немного - она должна быть определенной крутизны, с подходящим для лазания рельефом, а также находиться в тени, чтобы лед не таял на солнце.

Корреспондент «КП» - Хабаровск» решил опробовать на себе экстремальную забаву и воскресным морозным днем отправился в небольшое приключение к месту сбора местных ледолазов.

Ледолазание Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ К СКАЛЕ

День, к слову, 30 января выдался ясный и солнечный - самое то для активности на открытом воздухе. Проще всего туда добраться на машине, так как скала находится за городом в районе села Воронежского. Сначала нужно доехать до зоосада «Приамурский» имени В. П. Сысоева, затем ехать вниз вдоль частных домов до самого Амура. Там вы увидите накатанную дорогу, которая уходит влево, петляя вдоль извилистого берега. Временами колея довольно бугристая, но проехать сможет даже легковушка.

Пока добираешься до заветной геометки, отмеченной на карте, любуешься бескрайними просторами замерзшего Амура и видами крутых скал и заснеженного леса. Красота! Также успеваешь проехать мимо горнолыжки «Снеговик» и поглазеть на летящих по склону лыжников и сноубордистов.

Так как мы туда поехали в первый раз, то на протяжении финального этапа поездки все время держалось чувство неизвестности. Заветная скала все никак не показывалась из-за очередного поворота. На пути нам встретилась семья на выезде и одинокий путник, гуляющий с собакой. И вот, наконец, впереди показалась та самая ледяная скала! Вокруг обледеневшего массива скопилось несколько машин, а под скалой и на ней уже издалека видна активность любителей адреналина.

МЕЖДУСОБОЙЧИК ПОСРЕДИ ЗАМЕРЗШЕЙ ПУСТЫНИ

Альпинисты-ледолазы Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Первым делом нужно занять очередь и найти снаряжение, если своего нет. Организация мероприятия немного хаотичная, никто не будет за вами бегать и приносить все на блюдечке. Свободной снаряги поначалу не оказалось, пришлось подождать своей очереди, наблюдая за происходящим. Царящая у скалы атмосфера живая и приятная - экстремальный междусобойчик посреди белоснежных просторов. Люди в касках, кошках и обвязках весело о чем-то переговариваются между собой и смеются, новички спрашивают о деталях снаряжения, рядом снует огромная добродушная собака, похожая на сибирскую хаски. И она тоже была в обвязке.

Среди экстремалов сновал мохнатый огромный пес Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В очереди одна девушка в яркой куртке поделилась впечатлениями после очередного прохождения.

- Я последний, третий раз пролезу - и все. Мне очень понравилось, не страшно. Главное - ноги и руки правильно ставить. Эмоции через край!

Наконец-то освободилась одна трасса из четырех, и появился комплект снаряжения. Первым делом нужно отрегулировать кошки, желательно при этом, чтобы ваши ботинки были на жесткой подошве и высокие. У меня таких не нашлось, взял с собой старые походные, какие не жалко. Это чуть позже откликнулось мне не очень приятным фактом.

Затем нужно правильно надеть страховочную обвязку и каску для защиты. В конце вам выдают ледовые молотки или ледовые инструменты. Не путать с ледорубами, так как те с длинной прямой ручкой и используются немного для других целей. И вот я готов покорять обледеневшую скалу. Стоит отметить, что высота скалы неравномерная, и мне досталась самая длинная трасса - пятнадцатиметровая.

НОГИ В КОШКИ И ПОЛЕЗ

Перед подъемом - обязательный инструктаж.

Подготовка снаряжения Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- Техника такая - сначала вбиваешь обе кошки носком в скалу, затем поочередно ставишь руки. Чтобы крепко зацепиться, нужно бить молотком в одну точку или искать удобные полочки и щели. Над головой желательно молотки не вбивать, чтобы не получить травму при срыве. Ноги, руки - в таком порядке, - объясняет опытный альпинист Виктор (имя изменено - прим.ред.).

В полной готовности Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Большая часть нагрузки должна идти на ноги, так как руки со сжатыми молотками очень быстро устают и затекают. Первую часть пути я двигался по удобной скальной полке, сложнее было найти удобную точку для молотков, чтобы те не сорвались, пока будешь на них подтягиваться. Поэтому руки нужно держать широко, не над лицом. Проблемы начались, когда полка кончилась, и началась гладкая ледяная стена. В какой-то момент с моей левой ноги сползла кошка - недостаточно жесткие ботики подвели. Пришлось спускаться. На второй раз кошки затянули потуже, но левая кошка снова предательски слезла. Но мне удалось подняться на несколько метров выше на одной ноге. Ощущения после восхождения классные, чувствуешь себя бодро и свежо.

Снаряжение нужно подогнать Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Только руки немного болят. Затем подсоединяется страховка, и начинается долгожданный подъем. Как говорится, «ноги в кошки и полез». Сначала ты не совсем понимаешь, как вообще по этому хрупкому льду, который трескается и осыпается снежными хлопьями под каждым ударом, можно куда-то подняться. Но постепенно, шаг за шагом начинаешь понимать технику, чувствуешь себя все более уверенно. Но ощущение ненадежности и коварности обледеневшей скалы сохраняется на протяжении всего восхождения.

Альпинисты намерены поддерживать скалу до середины или конца марта, чтобы как можно дольше радовать себя и любителей острых и морозных ощущений.

Заледеневший Амур Фото: Илья ФЕДУЛОВ

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