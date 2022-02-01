«Гений конспирации»: хабаровчанин переодевался в женские вещи и обкрадывал съемные квартиры

Мужчина превращался в высокую брюнетку с маской на лице в стильной синей куртке на запАх Фото: Скриншот с видео

«Гений конспирации», «маскировка высшего уровня», «симпатичная дама», - шутят пользователи соцсетей под видео квартирной кражи. Действующее лицо - 33-летний хабаровчанин, который пошел на дело в необычном образе. Мужчина переоделся в женские вещи, рассчитывая на то, что его не найдут.

Промышлял Игорь (имя изменено - прим. ред.) в декабре 2021 года в Индустриальном районе города. Хабаровчанин арендовал квартиры на сутки и, вероятно, делал дубликаты ключей. Через несколько дней после выезда мужчина примерял на себя женский образ и шел на дело.

Женскую одежду Игорь надевал неоднократно. Мужчина превращался в высокую брюнетку с маской на лице в стильной синей куртке на запах. Вживался в роль хабаровчанин не до конца: его выдавали грубая походка и низкий голос. Тем не менее в такой маскировке хабаровчанин обчистил три квартиры. Его интересовали плазменные телевизоры, которые он продал на рынке за 30 тысяч рублей. Общий ущерб оценили более чем в 100 тысяч рублей.

Один из таких походов Игоря попал на видео. Впоследствии по кадрам с подозрительной брюнеткой оперативники и вышли на подозреваемого. Также, по словам источника «КП» в правоохранительных органах, помогли фотографии паспорта, который мужчина предъявлял при съеме квартир.

- Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении задержанного избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время все похищенные устройства изъяты и возвращены законным владельцам, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по городу Хабаровску.

Максимальное наказание по статье - до шести лет колонии.