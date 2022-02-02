В поезде Хабаровск-Владивосток пассажиры устроили пьяный дебош Фото: Социальные сети

В поезде Хабаровск - Владивосток двое пассажиров устроили дебош. Напуганные очевидцы вызвали сотрудников полиции, однако их появление никак не разрядило обстановку. Совсем наоборот.

Все произошло 31 января. Судя по опубликованным видео, разборки учинили двое мужчин. Оба были изрядно выпившими. Успокоить их сначала пытались другие пассажиры, но в ответ слышали только нецензурную брань и неразборчивую речь.

Когда полицейские попытались скрутить дебоширов, один из них начал угрожать правоохранителям расправой.

Агрессором оказался 46-летний мужчина, у которого за плачами судимость. Поэтому ему предстоит понести наказание за оскорбление сотрудников полиции. Об этом "КП" рассказали в транспортной полиции ДФО.

Обоим пассажирам также придется заплатить штрафы за хулиганство и поездку на поезде в состоянии опьянения.

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