В Биробиджане произошла авария на водозаборе

Биробиджанцам пришлось обходиться своими силами Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Биробиджане произошла крупная коммунальная авария. На центральном водозаборе вышел из строя сетевой насос. Это привело к тому, что сначала напор воды в многоквартирных домах стал слабым, а затем и вовсе пропал. Биробиджанцы, оставшиеся без воды, были вынуждены выходить из положения своими силами и жаловаться в местные органы власти. По данному случаю прокуратура города начала проверку в отношении МУП «Водоканал», которому и принадлежит объект.

- Прокуратурой Биробиджана проводится проверка в отношении ресурсоснабжающей организации. Будет дана оценка, обеспечивался ли своевременный ремонт и содержание оборудования, - рассказала «КП» - Хабаровск» Жанна Крепкогорская, старший помощник прокурора ЕАО.

На текущий момент воду в дома удалось вернуть, для этого к починке привлекли ремонтные бригады. Ремонт все еще продолжается, старый насос починят и вернут на место. Сейчас его временно заменили на новый из резервного оборудования.