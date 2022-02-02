«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Хочу на папу быть похожим» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса ко Дню защитника Отечества «Хочу на папу быть похожим». 23 февраля - День защитника Отечества. Мы гордимся теми, кто оберегал и оберегает нашу могучую Родину, кто сохраняет чистое небо над головой, смех малышей и просто дает возможность радоваться каждому дню.

Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать и прислать фотоколлаж или фотографию ребенка с отцом или дедушкой. Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

Условия для участия:

1. Фотографии для голосования принимаются со 2 по 21 февраля 2022 года включительно.

2. Проголосовать можно с 9 по 21 февраля 2022 года включительно.

3. Участники должны проживать в Хабаровске.

Один участник может подать не более одной фотографии. Количество участников не ограничено. Победители определяются путем всеобщего голосования пользователей на сайте.

Подведение итогов пройдет 24 февраля 2022 года. В конкурсе будет три победителя, которых пригласят в тир партнера для выявления окончательных победителей за 1, 2, 3 места. Вас ждут призы от спонсоров и партнеров.

Фотографии можно загрузить по ссылке или присылать на WhatsApp 8-962-223-38-83 с указанием имени, города и номером телефона для связи.

В заявке на сайте необходимо указать:

- имя участника

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Проголосовать за каждого участника можно один раз в 24 часа.

Внимание! Денежный эквивалент призов не выдается, редакция призы не доставляет.