Пыталась сбежать, но догоняли снова и снова: банду отморозков из Хабаровского края осудили за похищение девушки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае под суд отправились четверо мужчин, которых обвинили в похищении двух людей. Банда отморозков кутила в поселке Мариинский рейд в апреле 2020 года. Загул парней наблюдала вся деревня. Они разъезжали на машине и балагурили, а потом решили, что им не хватает женского внимания. Обманом выманили на улицу 20-летнюю девушку и похитили ее.

- Они насильно усадили ее в автомобиль и привезли девушку в село Мариинское, где к ним в машину подсел их знакомый, а после - начали ездить по Ульчскому району, периодически останавливаясь для распития спиртного. Во время остановок девушка предпринимала попытки убежать от похитителей, однако они возвращали ее в салон автомобиля, - рассказала представитель регионального следкома Дарья Немцева.

Девушка была порядком вымотана за ночь, но еще держалась. Поэтому, когда машина оказалась вновь в ее родном поселке, снова бросилась бежать, а после позвонила своему отчиму. К тому моменту преступники уже потеряли интерес к жертве, но озадачились своим будущим.

- Когда мужчина вступился за падчерицу, трое из злоумышленников нанесли ему множество ударов руками и ногами в различные части тела, после чего поместили его в багажное отделение автомобиля. Мужчины увезли потерпевшего за пределы поселка, где вновь избили. После они потребовали не сообщать о случившемся в правоохранительные органы и отпустили его. В результате ему причинен легкий вред здоровью, - уточнила представитель следственного ведомства.

Чтобы доказать вину всех фигурантов, было проведено немало следственных действий. В том числе множественные очные ставки и экспертизы.

- Суд приговорил подсудимых к лишению свободы сроком от 7,5 до 9,10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировала судебное решение представитель краевой прокуратуры Анна Исаева.

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