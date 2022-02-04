Резкий скачок заболеваемости ковидом зафиксирован в Хабаровском крае Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На очередном оперштабе по борьбе с коронавирусом в Хабаровском крае обсудили новые ограничения и рост заболеваемости. Помимо запрета на массовые мероприятия в регионе ограничили профилактические осмотры детей и взрослых, а также диспансеризацию. А в связи с ожидаемым ростом заболеваемости все медучреждения региона должны начать работать по-новому.

«ОМИКРОН» НАСТУПАЕТ

Всего за прошлую неделю заболеваемость выросла до 2 647 новых случаев коронавируса. Неделей ранее заболевших было 1 907. Самая сложная эпидобстановка сохраняется в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Хабаровском, Ванинском районах и районе имени Лазо.

Число тяжелых случаев снизилось на 25% из-за увеличения доли выявленного штамма «омикрон». На него приходится уже 18% новых случаев. Однако в Роспотребнадзоре отмечают - растет и доля бессимптомных больных. Чтобы выявить их, необходимо увеличить охваты тестирования.

- В ближайшее время мы можем выйти на заболеваемость в 1200-1300 человек в сутки. В последние дни уже преодолели отметку в 600 случаев. Новый штамм «омикрон» протекает легче «дельты», но заболевших больше. Мы понимаем, что огромная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения. Поэтому все медучреждения должны соблюдать новый порядок работы, - сказал Евгений Никонов, зампред по социальным вопросам краевого правительства.

Суть нового порядка проста. Для пациентов с температурой выделят отдельный вход. После этого каждому человеку с симптомами ОРВИ делается экспресс-тест на коронавирус. Тут же пациент должен получить лекарства и начать лечение. Больничный лист открывают сразу же.

- Мы не должны делать человеку только ПЦР-тест, который он будет ожидать, а в это время ходить на работу или еще что-то. Он должен сразу быть изолирован. Результат мазка он тоже потом получит, но важно начать лечение как можно скорее. Также мы должны сейчас шире применять дистанционные консультации. Если нет угрожающих жизни состояний, то можно позвонить пациенту по видеозвонку, выписать ему препараты, назначить схему лечения, открыть больничный. А с лекарствами отправить к нему волонтеров. Так же и при вызове врача на дом - доктор может возить с собой 10-15 пакетиков с набором бесплатных лекарств. Машинами, слава богу, все обеспечены, - объяснил зампред.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЛЕЧЕНИЯ

Никонов также напомнил, что Минздрав России выпустил памятку по амбулаторному лечению коронавируса. Ее он потребовал максимально распространить среди населения.

Госпитализации в обязательном порядке подлежат пенсионеры с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми, иммунодефицитными состояниями, пациенты, у которых температура держится выше 38 градусов больше трех дней, низкая сатурация (меньше 93), одышка.

В Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости среди школьников. Также установлены нормы, по которым будут закрывать классы и группы в детсадах на карантин. Если отсутствуют в классе 20% учеников, то коллектив переводится на карантин на семь дней. Если выявлено двое и больше заболевших коронавирусом, то класс изолируется на 10 дней. А в случае если несколько классов в школе закрыты, то рассматриваются такие ситуации индивидуально, и сроки будут зависеть от заболеваемости в коллективах. Всего сейчас в Хабаровском крае закрыто 16 школ и 12 детских садов.

По уровню вакцинации Хабаровский край снова не вышел в лидеры среди регионов России. Всего привились 619 397 человек, а коллективный иммунитет составил 75,7%. Поэтому, чтобы не допустить распространения заболеваемости, в регионе решено отменить профосмотр детей и взрослых, а также диспансеризацию. В рабочих коллективах работодателей призвали ограничить даже совещания.

- Работодатели должны донести до каждого сотрудника, что не нужно приходить на работу больным. Один человек может создать очаг заболевания в коллективе. Поэтому мы будем ограничивать очные мероприятия, мастер-классы, конференции. Больше никаких «вечеринок». Это нужно сделать и на рабочих местах. Семинары и совещания проводить с минимальным числом сотрудников, - подытожил Никонов.