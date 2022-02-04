Трудовые права работников восстановили на севере Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В поселке Многовершинный Николаевского района после смены акционеров планировали поменять порядок работы для сотрудников. Но работники, которые годами трудились на предприятии, не захотели, чтобы их приравняли к вахтовикам. Для них это, в большинстве случаев, единственное хорошее место работы в поселке. После жалоб и петиций сотрудники своего добились: трудовая инспекция нашла нарушения трудового законодательства в компании.

Меньше чем за сутки петицию подписали больше 450 человек, притом, что в самом поселке живет чуть больше 1,8 тысячи человек. На золотодобывающем предприятии многие работали чуть ли не всю жизнь. Но в 2020 году все поменялось. После того как предприятие перешло в собственность нового акционера, у сотрудников появились вопросы к руководству.

Как отметили в петиции жители, сначала под различными предлогами на 70% сменилось руководство рудника: кого-то сократили, кого-то уволили. А теперь очередь добралась и до простых сотрудников. Максимальное число из них новое руководство планировало перевести на вахтовый метод работы: два месяца на руднике, два - отдыхать. Но для постоянных специалистов, которые живут в поселке, в этом просто нет необходимости - зачем оставаться в вахтовом поселке, если у тебя есть свой дом недалеко?

Некоторые матери-одиночки из-за такой смены графика вынуждены были отправить детей к родственникам, поскольку просто не успевали заниматься детьми при удлинившемся режиме работы. А с двухмесячной вахтой и подавно.

Кроме того, давние сотрудники предприятия заметили, что предпочтение при трудоустройстве отдают «понаехавшим» специалистам из других рудников нового владельца. Местным же, которые не собирались становиться вахтовиками, не компенсировали больше проезд до места работы.

Некоторых специалистов новое руководство сократило, предложив взамен низкооплачиваемые вакансии. По мнению автора петиции, таким образом просто хотели избавиться от местных на предприятии. Если не удавалось, добавили в жалобе, то руководство начинало психологически давить на работников: проводили проверки на полиграфе на склонность к совершению преступлений, распускали слухи о некомпетентности, ухудшили условия проживания в общежитии, угрожали уволить по статье.

Такая дискриминация и чистка продолжались с сентября 2021 года. За это время больше всего пострадали центральная пробирно-аналитическая лаборатория, маркшейдерский, планово-технический и планово-конструкторский отделы.

- Нам как работникам просто жаль наше предприятие, которое буквально разваливается на глазах, вместе с нашими судьбами и жизненными планами. Многим людям работать больше негде, и ехать тоже некуда, - заключает автор петиции.

Краевое министерство природных ресурсов направило на предприятие проверку. То, что с прошлого года начались разговоры о переводе сотрудников на другой режим работы, в ходе проверки подтвердилось. Однако согласно трудовому кодексу РФ, вахтовый метод работы применяется только в том случае, если место работы удалено от места постоянного проживания работников. Но в случае жителей Многовершинного такие меры применять было нельзя. После переговоров с краевым правительством и минприроды руководство компании решило отозвать выданные работникам уведомления об изменении режима работы. Становиться вахтовиками, работая в родном поселке, им больше не придется.