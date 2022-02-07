Автомобилисты Хабаровска выстроили машины в форме сердца

28 машин выстроились в фигуру в форме сердца, пронзенного стрелой. Фото: автоклуб Vezel Сlub Khv.

Необычный флешмоб провели члены автоклуба Vezel Сlub Khv. Вечером 6 февраля они выстроились на собственных машинах в фигуру в форме сердца, пронзенного стрелой. Так они хотели поздравить жителей с наступающим праздником всех влюбленных. Почему так рано, объяснила основатель клуба Оксана Никулина.

Вечером на площадке возле ТЦ «Юбилейный» собрались сразу 28 членов автоклуба.

Не все члены клуба смогли поучаствовать в акции. Фото: автоклуб Vezel Сlub Khv.

- Всего у нас в клубе около 150 участников. Но не все смогли поучаствовать: кто-то ковидом болеет, кто-то занят. Но самые активные, 28 человек, пришли. И этого, в принципе, хватило, чтобы осуществить нашу задумку, - рассказала «КП» - Хабаровск» Оксана Никулина, основатель клуба Vezel Сlub Khv.

Больше чем за неделю до праздника автолюбители решили провести флешмоб не случайно.

- Мы сначала думали, вдруг ничего не получится и придется переснимать видео ближе к празднику. Но все вышло замечательно с первого раза, и переснимать ничего не придется! Вообще, это был наш первый подобный опыт, но нам понравилось то, что получилось.

Такой флешмоб клуб проводит впервые. Фото: автоклуб Vezel Сlub Khv.

В будущем, отмечает создатель клуба, также могут быть какие-то акции, но пока конкретных планов нет. Зато уже сейчас, отмечает Оксана, удалось создать хорошее предпраздничное настроение, поздравить всех влюбленных хабаровчан. А еще, добавляет она, теперь о клубе узнает больше людей. И, может, в следующий раз владельцев Honda станет больше, и задумки можно будет осуществлять более масштабные.

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