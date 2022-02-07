Александр Никитин: «В глазах людей власть монолитна» Фото: Правительство Хабаровского края

В конце прошлого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал о пяти стратегических направлениях развития региона, которые он назвал «прорывными». Мы видим, как на наших глазах эта стратегия реализовывается - пошагово, но очень выверено. Совершенно ясно, что именно такая технология работы власти ожидает нас в ближайшие годы. У Дегтярева сильная команда - молодая, умная, образованная. Один из них - вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин дал большее интервью. Он рассказал о новой конструкции публичной власти.

В последнее время Госдума приняла ряд законопроектов, существенно меняющих конфигурацию отношений региональных органов власти с местным самоуправлением. Часть законопроектов, уточняющих отдельные аспекты, еще находится в стадии обсуждения и рассмотрения, однако с высокой вероятностью они будут приняты, а на уровне регионов в кратчайшей перспективе возникнет задача по приведению локального законодательства в соответствие с федеральным. Указанные изменения призваны повысить ответственность местных глав в первую очередь перед населением.

- Для начала о сути происходящих изменений. Действительно, в России все уровни власти выстраиваются в единую систему. Ведь что мы имеем сегодня? Есть государственная власть - это федеральный центр плюс субъекты федерации. А есть муниципалитеты. И они к этой власти отношения не имеют, в некотором смысле существуют сами по себе. Формально на главу муниципалитета, который недорабатывает в каких-то вопросах, прямого влияния не имеет ни губернатор, ни федеральные органы власти, - рассказал Александр Никитин.

Нужно понимать, что изменение законодательства проводится, в том числе, чтобы максимально учесть и отразить интересы жителей. Именно поэтому в регионе создана специальная рабочая группа, в состав которой вошли как представители законодательной, так и исполнительной ветви власти, а также выдающиеся представители местной науки и общественности. С таким составом рабочей группы нет сомнений, что процесс учтет все интересы.

- В глазах людей власть монолитна. Если у человека холодные батареи в квартире, он винит не только муниципальных чиновников, а власть в целом. В этом есть своя нормальная логика с точки зрения восприятия, и теперь эта логика будет закреплена законодательно. Все уровни власти выстраиваются в единую вертикаль сверху донизу: федеральный центр, регион, муниципалитет.

Никитин рассказал о мерах по поддержке институтов гражданского общества, инициированных по поручению Михаила Дегтярева. В частности, об увеличении до 200 миллионов рублей поддержки гражданских инициатив в 2022 году. К 2025 году эта сумма должна дойти до полумиллиарда рублей.

- Главный закон края должен не только соответствовать федеральному законодательству, но самое главное - отвечать интересам жителей края. Поэтому к работе над внесением изменений в Устав Хабаровского края привлечен широкий круг экспертов - экономисты, юристы, представители научного сообщества, деловых кругов, культуры, журналистской среды. В рабочей группе, формирование которой идет сейчас, будет три сопредседателя, их кандидатуры утверждены губернатором. Это председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова, академик Павел Минакир и я, как первый вице-губернатор. Первое заседание состоится уже в феврале. Работа группы будет максимально открытой. О деятельности рабочей группы я буду регулярно информировать жителей края, в том числе и через свой аккаунт в Instagram @a_a.nikitin.

Вице-губернатор обозначил контуры общественной модели, которая стала базисом, почвой для воплощения модели стратегической. Люди, которые к этому процессу привлечены, известны в крае, у них есть то, что называется «репутация». Возможно, именно так делается история.