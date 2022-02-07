Михаил Дегтярев: «Мы преклоняемся перед подвигом хабаровчан-авиаторов» Фото: Максим МОЛОТОВ

В 2017 году в северном поселке Хабаровского края Нелькан случилась страшная трагедия. Разбился самолет. Это был регулярный пассажирский рейс, машина попала в сложные метеоусловия. При заходе на посадку она ударилась о землю. Погиб экипаж, выжила девочка. Катастрофы такого рода время от времени, к сожалению, происходят. Техника подводит. Однако человек может превозмогать такие ужасные обстоятельства. Тот рейс пилотировался самоотверженными людьми, которые сделали все, что в человеческих силах, чтобы спасти тех, кто находился на борту. В их память были открыты мемориальные доски в школах, где они учились. Торжественное открытие мемориальных досок членам экипажа самолета L-410, разбившегося под Нельканом, состоялось 7 февраля в Хабаровске. По инициативе родных и при поддержке губернатора память о героях - командире экипажа Игоре Шумакове и пилоте Александре Зуеве - увековечена на фасадах специализированной гимназии №4 и средней школы №80 Хабаровска.

Глава региона поблагодарил родителей летчиков за воспитание настоящих мужчин. В тяжелые минуты они смогли сохранить самообладание и достойно исполнить свой гражданский и профессиональный долг.

Михаил Дегтярев: «Мы преклоняемся перед подвигом хабаровчан-авиаторов» Фото: Максим МОЛОТОВ

- 15 ноября 2017 года в Хабаровском крае произошла страшная трагедия - в селе Нелькан Аяно-Майского района потерпел крушение регулярный пассажирский рейс. Командиром экипажа был Игорь Леонидович Шумаков, Александр Александрович Зуев - вторым пилотом. Их жизни прервала авиакатастрофа. Но благодаря смелости и решительности, мужеству и высокому профессионализму летчики до последних секунд собственной жизни боролись за тех, кто был на борту. Спасти удалось лишь трехлетнюю девочку, - отметил Михаил Дегтярев.

Губернатор выразил уверенность, что примеры героев, чьи имена навсегда вписаны в современную историю Хабаровского края, помогут стать достойными гражданами России не только учащимся этих учебных заведений, но и всему подрастающему поколению.

В это верит и Людмила Музалевская, бывший классный руководитель Игоря Шумакова.

- Такие по-настоящему мужские поступки учат нас и наших детей самоотдаче, смелости и отваге. Пусть Игорь останется в нашей памяти навсегда жизнерадостным и улыбчивым, - пожелала Людмила Музалевская.

Классная руководительница проникновенно рассказала, что Шумаков с подросткового возраста готовился к поступлению в летную школу. Он хотел в небо. Во вступительном слове распорядитель церемонии сказал, что он, исполнив долг настоящего человека, совершил свой последний взлет.

Мемориальные доски выполнены из традиционного черного гранита. На каждой из них - знаковые надписи и символы героизма последних минут жизни хабаровских летчиков. По словам автора эскизов Николая Холодка, перед ним стояла непростая задача создать яркую и понятную для большинства композицию.

- Одно дело, как мы видим человека. Совсем другое - передать тот образ, который живет в сердцах его родных и близких. Дополняют композицию изображения ордена Мужества и самолета: каждому пилоту я сделал именной, - пояснил художник.

Руководство региона не скрывает, что власть и общество должны подавать позитивные примеры молодежи, рассказывать ей о героях, их подвигах, задавать морально-ценностные установки. Даже сегодняшнее мероприятие направлено на формирование таких установок. Благодаря ему больше людей узнают о подвиге хабаровчан-авиаторов, о том, как ценой своей жизни они боролись за жизнь пассажиров, не оставив их, хоть такая возможность и была.

Напомним, в ноябре 2017 года самолет L-410, выполнявший рейс Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Нелькан, разбился при заходе на посадку. Благодаря профессиональным действиям экипажа в катастрофе удалось выжить самой юной пассажирке. За проявленные героические качества при спасении людей в экстремальных условиях президент России Владимир Путин наградил Игоря Шумакова и Александра Зуева орденами Мужества посмертно.