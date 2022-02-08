В аэропорту Хабаровска появилась вторая взлетно-посадочная полоса Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

Аэропорт Хабаровска стал единственным на Дальнем Востоке, в котором есть две взлетно-посадочных полосы. Открыть вторую «взлетку» воздушной гавани позволила Росавиация. Отметим, что обе полосы подойдут для приема воздушных судов любого типа, сообщает ХКС.

Перед запуском второй полосы ее привели в порядок, сделали ремонт. На это ушло около полугода.

- Были устранены дефекты асфальтобетонных покрытий взлетно-посадочной полосы и обочин. Ремонтные работы на ВПП-2 осуществлялись за счет средств нашего предприятия, - рассказала начальник пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт» Анастасия Хаустова.

Ожидается, что добавление второй взлетно-посадочной полосы позволит улучшить безопасность полетов на Дальнем Востоке.

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