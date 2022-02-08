Михаил Дегтярев: «В наше время такого не было, мечта была просто» Фото: Правительство Хабаровского края

С начала года прошел всего месяц с небольшим, а проекты, которые обозначил в своем ноябрьском послании губернатор Михаил Дегтярев, стартуют один за другим. «Край комфортного проживания» начал успешно реализовываться на днях. Это совершенно особый проект, он не связан со строительством дорог и электростанций. За него отвечает министерство культуры.

Министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин раскрыл некоторые подробности.

Михаил Дегтярев: «В наше время такого не было, мечта была просто» Фото: Правительство Хабаровского края

- Краевые учреждения, занимающиеся театрально-концертной деятельностью, организуют более 60 гастролей по всему краю. В течение года коллективы Хабаровской краевой филармонии выступят с концертами в 15 районах, в том числе и в самых отдаленных: Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском и Николаевском. Гастрольная деятельность уже началась: камерный ансамбль «Глория» уже выступил 3 февраля в районе имени Лазо, - рассказал Юрий Ермошкин.

Театры представят лучшие спектакли в десяти районах края, а в мае планируются обменные гастроли драматических театров Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В рамках общероссийской программы «Большие гастроли» планируются обменные гастроли с Брянским театром драмы, Пермским театром кукол и Санкт-Петербургским театром «Суббота».

Осенью жители края увидят популярных артистов театра и кино в рамках фестиваля «Амурская осень».

В 2022 году пройдут уже полюбившиеся хабаровчанам ярмарки «Амурфест», фестиваль «Рок над Амуром» с участием ведущих рок-музыкантов России. В апреле в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре состоится ставший уже традиционным Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.

- О чем это говорит? «Край комфортного проживания» - не только тепло в домах и ровные дороги. Душевный, духовный комфорт - возможно, основное для многих людей. Дегтярев запустил «культурный двигатель». Такого у нас давно не было. Это ведь не отвлечение внимания - как интернет или телеканалы. Это - живое, настоящее. Молодежи это будет особенно полезно. «Пушкинская карта» станет «культурным мемом». Сходить в театр или на вставку уже - признак хорошего тона. Молодые люди такое быстро воспринимают и понимают. Программа заработала, - считает хабаровский политолог Дмитрий Мартыненко.

В мае пройдет X Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». В краевую столицу приедут военные оркестры из Москвы, Владивостока, Уссурийска, Петропавловска-Камчатского, Читы, Республики Бурятия, также ведутся переговоры об участии духовых оркестров Республик Саха (Якутия), Беларусь, Южной Кореи.

То, о чем говорил губернатор, вошло в документы. В течение года в крае будут организованы выставки из фондов ведущих федеральных музеев России: Государственного исторического музея, государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства Москвы.

Хабаровский краевой музей имени Гродекова отправится с передвижными выставками-лабораториями и просветительскими программами, посвященными исследованиям дальневосточных ученых в Николаевский, Охотский, Советско-Гаванский, Аяно-Майский и Ванинский районы.

Билеты на все гастрольные мероприятия учреждений культуры можно будет приобрести по «Пушкинским картам». Более 30 тысяч молодых людей от 14 до 22 лет Хабаровского края уже оформили карту, а участниками-партнерами стали 29 учреждений, в том числе кинотеатры.

- Пушкинская карта - это деньги в руках молодежи. В наше время такого не было, мечта была просто. А сейчас лежат (деньги на карте), только подключайся и ходи в филармонию и в кино! - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Юрий Ермошкин также отметил, что в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Года культурного наследия народов России в 2022 году запланированы международные и региональные фестивали, выставочные проекты, краевые конкурсы, праздничные концерты, образовательные акции, направленные на популяризацию и демонстрацию культурного наследия народов. Первое масштабное событие этого года - IX Дальневосточный фестиваль «На Амурских просторах» - пройдет в Хабаровской краевой филармонии с 26 февраля по 6 марта.

Губернатор поставил культурную сферу в приоритеты неспроста. Как руководитель края, объехавший по несколько раз все району, Дегтярев хорошо знает проблемы, волнующие местных жителей. Люди жаловались ему на низкую доступность культурной сферы, здравоохранения и прочее. Сейчас глава региона системно взялся за решение этих проблем, сформировав на базе краевых программ полноценные дорожные карты.