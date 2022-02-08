«Я заслужила это наказание»: двое детей погибли в горящем доме, пока их мама пила чай в гостях в Хабаровском крае

Дети оказались заключены внутри горящего дома Фото: Прокуратура Хабаровского края

В поселке Березовый молодая многодетная мама испытала самое страшное - потерю детей. 23-летняя Алина (имя изменено - прим. ред.) вместе с возлюбленным воспитывала сына и двух дочек. Надежда на авось разрушила хоть далеко не идеальную, но размеренную жизнь семьи. Прелестные малышки погибли, а сына Алина не сможет обнять еще долго.

ПРОНЕСЕТ

Алина довольно рано стала мамой - своего первенца девушка родила в 17 лет. Через два года на свет появилась дочка, еще через год - вторая. Одно время молодая мама страшно пила и безалаберно относилась к воспитанию малышей. Семья была признана неблагополучной и поставлена на учет как находящаяся в социально-опасном положении. Но девушка взяла себя в руки ради детей, образумилась и бросила пить. Во всяком случае, так заявили в органах опеки. Маму сняли с учета, семья начала новую жизнь.

Девушка с детьми и возлюбленным жила в частном доме, который отапливался электронасосом. Такой прибор работает от скважины и выключается каждые 15 минут. В доме Алины электронасос был неисправен и трудился нон-стопом. Молодая мама об этом знала, но чинить не торопилась: «Сколько пользовались, и все было нормально», - говорила девушка.

«Авось» подвел 6 марта 2021 года. Алина ушла к соседке часок поболтать и попить чай. Дома мама оставила шестилетнего сына, трехлетнюю и двухлетнюю дочек. Насос девушка решила не отключать - понадеялась, что все, как обычно, обойдется. Но через час перед глазами Алины развернулась страшная картина: ее дом горел, дым валил отовсюду.

ОТЧАЯНИЕ

Дети оказались заключены внутри горящего дома. Алина кричала, умоляла прохожих помочь ее малышам. На зов пришел сосед, который живет через дорогу. Мужчина залез в дом, увидел стоящего посреди комнаты мальчика, схватил его и вынес на улицу. Двух девочек сосед спасти не сумел - сильно надышался дымом и чувствовал, что теряет сознание.

От дома осталось пепелище. Когда пожар потушили, нашли тела сестер. Убитая горем Алина с пустыми глазами обессилено отвечала на вопросы следователей. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Девушка раскаялась и полностью признала свою вину.

- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Девушка с приговором согласилась и даже не обжаловала его. Она сказала: «Я заслужила это наказание», - рассказал «КП» Иван Рокачев, прокурор Солнечного района.

Приговор в законную силу не вступил. Спасенный мальчик сейчас живет у бабушки, которая оформила над ним опеку.