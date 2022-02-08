Амурских тигров пересчитали впервые за 7 лет в Хабаровском крае

В Хабаровском крае досрочно завершилась перепись амурских тигров Фото: Влад КОМЯКОВ

В Хабаровском крае досрочно завершилась перепись амурских тигров. Специалисты обследовали сотни маршрутов редких кошек за два дня. Первые результаты о численности группировки полосатых хищников будут обнародованы в июне-июле 2022 года.

С 5 по 6 февраля около 300 учетчиков искали следы тигров в непролазной заснеженной тайге. Специалисты на лыжах и снегоходах исследовали 312 маршрутов редких кошек. Краснокнижных хищников одновременно искали в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Хабаровском, Комсомольском, Нанайском, Амурском, Советско-Гаванском и Ванинском районах.

С 5 по 6 февраля около 300 учетчиков искали следы тигров в непролазной заснеженной тайге Фото: Правительство Хабаровского края

– Наши учетчики прошли по звериным маршрутам, отмечая в специальных дневниках места, где встречали следы тигра. На данный момент почти все вышли на связь и отчитались о проделанной работе. Условия в тайге сложные, но все специалисты опытные. Перепись хищников прошла без происшествий, – сообщил Леонид Иванов, и.о. начальника управления охотничьего хозяйства.

Ценные записи учетчики передадут координаторам до конца февраля. После предстоит сопоставить данные сплошного учета с результатами сезонного наблюдения, которое прошло в регионе в период с ноября 2021 года по январь 2022-го, и произвести сложные математические расчеты.

Специалисты на лыжах и снегоходах исследовали 312 маршрутов редких кошек Фото: Правительство Хабаровского края

– Данных много, поэтому, чтобы получить достоверные результаты, расчеты будут выполняться с использованием искусственного интеллекта. Предварительные итоги станут известны в июне – июле текущего года. Окончательные результаты учета хищника АНО «Центр “Амурский тигр”» подведет в сентябре, – рассказал Леонид Иванов.

Последняя перепись тигров в Хабаровском крае проводилась в 2015 году. Тогда группировка редких хищников составила 109-110 особей. Обычно учет полосатых кошек проходит раз в 10 лет. В этом году мониторинг организован досрочно в связи с проведением 5 – 8 сентября 2022 года во Владивостоке Международного форума по сохранению популяции тигров.