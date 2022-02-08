Михаил Дегтярев: «Как потеплеет, сразу принимайтесь за работу» Фото: Правительство Хабаровского края

Именно личные встречи губернатора Хабаровского края нужнее всего людям. Работа первых лиц власти региона – не только стратегия разрабатывать и внедрять, но и разгребать проблемы каждодневные, бытовые и даже личные. Дегтярев это делает в прямом смысле своими руками. Его личные приемы граждан уже стали традицией.

Встреча прошла в формате видео-конференц-связи, на связи были жители Комсомольска-на-Амуре и Ванинского района. Места не сильно благополучные, однако именно там глава региона – в ручном режиме – решает многие проблемы. Интересна динамика общения.

Первый вопрос главе региона задали родители воспитанников детского сада №23 города Юности.

Из-за аварийного состояния крыши дошкольного учреждения 1972 года постройки обильные осадки разрушают его фасад, лестничные марши и помещения самих групп. Как следствие – замыкание электропроводки и появление опасного грибка. Сегодня единственное, что сдерживает его распространение, это антисептическая обработка пораженных участков. Детский сад на 150 мест нуждается не только в ремонте кровли, но и в обновлении всего здания.

Михаил Дегтярев дал соответствующие поручения городским властям и краевому министерству образования.

- В этом году, Александр Викторович, вы в любом случае проводите текущий ремонт, а на следующий предусматриваете капитальный. Как потеплеет, сразу принимайтесь за работу. Ведь дети здесь, в таком неприглядном помещении, проводят целый день. А это, как минимум, опасно для здоровья, - обратился губернатор к главе Комсомольска-на-Амуре.

Формат подобных личных приемов и встреч губернатора с жителями уже оформился как эффективный механизм решения проблем на местах. Помимо главы региона в таких очных и онлайн-встречах принимают участие руководители органов исполнительной власти, муниципальные главы. Это дает губернатору возможность прямо по ходу приема затребовать какие-то пояснения или давать поручения по конкретной ситуации. И сегодняшний прием не стал исключением.

Михаил Дегтярев: «Как потеплеет, сразу принимайтесь за работу» Фото: Правительство Хабаровского края

Например, с острой проблемой, но уже в сфере ЖКХ, столкнулись жители поселка Тулучи Ванинского района. По словам Тамары Сергеевой, в начале года на единственной в поселке канализационной насосной станции произошла авария. Выяснилось, что грунтовые воды подтопили машинное отделение КНС, тем самым выведя ее из строя. Окончательно ликвидировать последствия затопления проблематично из-за минусовых температур. Как сообщил глава района Александр Наумов, в настоящий момент очистка поселковой канализации производится ассенизаторской машиной.

Михаил Дегтярев поручил районной администрации и министерству ЖКХ края совместно проработать возможность ремонта станции при наступлении благоприятных погодных условий.

Группа комсомольчан обратилась к губернатору с просьбой оказать содействие в строительстве автоспортивного комплекса в городе Юности. Однако пока это всего лишь идея. Для того чтобы она переросла в жизнеспособный бизнес-проект, ее авторам важно заручиться поддержкой профессионалов. Например, специалистов АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края».

Напомним, личные приемы жителей края глава региона проводит регулярно. Они проходят с соблюдением действующих на территории края эпидемиологических мер и при необходимости могут перейти в онлайн-формат.

Дегтярев - губернатор новой волны. Он не только способен на более высоком качестве выстроить управленческий процесс в регионе, но и демонстрирует максимальную открытость населению, лично участвуя в отработке наиболее волнующих жителей проблем.

Что же касается исполнения поручений по предыдущим обращениям, то на текущий момент успешно решены вопросы сдачи многоквартирного дома с автопарковкой в ЖК «Пионерский» в Хабаровске. И помощи многодетной семье из Ванинского района в оформлении земельного участка в безвозмездное пользование по программе «ДВ-гектар», открытия ледового катка в поселке Горный Солнечного района, ввода в эксплуатацию нового дизель-генератора в Константиновке Николаевского района и другие.

На прием к главе региона жители обращаются как с частными вопросами, так и с темами, волнующими широкие слои населения. При этом, вне зависимости от масштаба темы, каждая из них по поручению Дегтярева берется на отработку правительством региона или местными властями.