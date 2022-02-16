Екатерина Добрычева: «В «ОскарМед» поступит внутриротовой сканер - процедура слепков уходит в прошлое»

Екатерина Добрычева, директор сети стоматологических клиник «ОскарМед» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Есть много причин, почему чистка зубов должна быть ежедневной. Ведь в течение дня и ночи на поверхности образуется налет, который состоит из частичек пищи или других микроорганизмов, который разъедает все наши 32 прекрасных жевательных костных образования. Как сообщила директор сети стоматологических клиник «ОскарМед» Екатерина Добрычева, клиентам рекомендуется посещать врача два раза в год в целях профилактики. Некоторым необходимо проходить осмотр и чаще.

- Это касается пациентов, у которых были проведены более глобальные работы. Например, протезирование, имплантаты. За конструкциями нужно следить. Что касается правил чистки зубов, нужно проводить ее после завтрака, а не перед. Нас неправильно приучили с детства ухаживать за своими зубами. По поводу выбора щетки - он связан с тем, что запомнила ваша рука. Если вы переходите на электрическую, то придется приучать свою руку ставить ее по-другому. Детям в этом отношении проще. Лучше, конечно, когда все идет в комплексе. Вы почистили обычной щеткой, затем зубной ниткой и ирригатором. Я также порекомендовала бы менять зубную щетку как можно чаще. Бактерии, которые на них скапливаются, сложно удалять. Кроме того, щетинки приходят в негодность. Ну и опять же - жесткость или мягкость щетки должен порекомендовать доктор. Чем меньше рабочая головка щетки, тем лучше. Это позволит тщательно прочищать зубы.

Екатерина также рассказала, что в клинике «ОскарМед» во время лечения клиентов используется компьютерная анестезия.

- То есть рассчитывается на вес, и доза подачи анестетика происходит постепенно. Также мы ждем сканер, который будет делать визуализацию и передавать картинку полости рта на экран. Это избавляет от слепков. У некоторых пациентов это вызывает рвотные рефлексы, и для них это тяжело.