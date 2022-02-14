Пушистые фламинго Тигран и Беляш поселились на озере в Хабаровске

Открытая народная выставка «Наречие» в Хабаровске. Фото предоставлено героем публикации

В снежное воскресенье, 13 февраля, в хабаровском парке «Северный» состоялось открытие уличной выставки арт-объектов «Наречие». Называется она так, потому что по задумке авторов обычно проводится на льду Амура. «Наречие» проходит в Хабаровске уже четвертый год подряд. Зимой 2022 выставку открыли чуть позже обычного, в прошлые годы организаторы старались это делать в конце января.

Акула, панда, гусар, медуза и другие персонажи выставки. Фото предоставлено героем публикации

Открытие «Наречия» в этом году уже привлекло к себе много внимания горожан. Instagram полнится яркими кадрами с улыбающимися взрослыми и детьми, которые гладят необычных меховых фламинго. Зовут парочку экзотичных персонажей Тигран и Беляш-Миляш.

Как и раньше их, по условию выставки, сделали из экологичных материалов: дерева и гофрокартона. Для сурового дальневосточного климата грациозные птицы отрастили шубки. Тигран - рыжую и полосатую, как у хозяина тайги, а Беляш - белую, как у песца или белого медведя. Кроме того, в отличие от прошлых лет, фламинго поселились не на замерзшем Амуре, а на заледеневшем пруду в парке «Северный». И этому есть вполне логичное объяснение.

Тигран и Беляш собственной персоной. Фото предоставлено героем публикации

- В этом году решил поставить фламинго в парке «Северный», потому что эти птицы живут на мелководье. А в этом парке очень уютно и комфортно. Каждый год мы выбираем место под скульптурную композицию. Фламинго - довольно красивые и редкие в наших широтах. И мне захотелось, чтобы эти грациозные птицы решили навестить наш славный город. Но так как в Хабаровске немного холодновато, они облачились в шубки местных животных. Скульптуры я собирал около двух недель вместе с напарником по мастерской и девушками-художницами, - сообщил «Комсомолке» Константин Генов, скульптор и участник выставки «Наречие».

Концепция выставки такова - есть большой центральный объект или объекты, которые притягивают к себе внимание зрителей и множество мелких картонных фигур, расставленных по кругу. Каждый год центральные скульптуры разные: то это белый медведь, то сказочный розовый единорог, то синий звездный кит. В этом году - фламинго. Впрочем, мелкие фигуры тоже всегда новые.

Выставка пользуется популярностью у местных жителей. Фото предоставлено героем публикации

Мероприятие по задумке авторов состоит из двух этапов: создание экспозиций и выставление их на лед, а когда начинается ледоход, то вся композиция отправляется в плавучее путешествие к морю - это уже перформанс (либо сожжение, как это было с единорогом). В этом году, правда, морского путешествия не получится.

- Как это выглядит - мне пишет Костя Гофрокот, который придумывает огромные фигуры. А я прикручиваю к этому озорной патриотический текст. Мы считаем, что такие инициативы снизу нужны - это такая дополнительная хабаровская фишка. Мы хотим, чтобы как можно больше горожан участвовало в нашем проекте, так как выставка носит народный и открытый формат. Это наша суперзадача, - рассказал «КП» - Хабаровск» Илья Любицкий, один из авторов выставки «Наречие».

Выставка пользуется популярностью у местных жителей. Фото предоставлено героем публикации

Как указали организаторы у себя в Instagram: «Наречие - это самоорганизующаяся выставка. Она случается тогда, когда люди сами хотят ее провести». Поэтому группа творцов состоит из художников-энтузиастов и всех желающих, единого управляющего в коллективе нет. Есть, конечно, костяк из 10-15 человек, но в целом состав креативщиков каждый год меняется.

Авторы также хотят заинтересовать к своему проекту как можно больше людей не только из Хабаровска, но и других городов России и даже мира, а также мечтают вернуться на лед Амура. А в перспективе превратить «Наречие» в масштабный фестиваль наподобие Burning man.