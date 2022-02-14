Михаил Дегтярев: «Ванино признан одним из пяти центров экономического роста региона» Фото: Правительство Хабаровского края

Проблема транспортной перевалки угля в морском порту Ванино больше десяти лет беспокоила жителей этого рабочего поселка. Отсутствие инфраструктуры перевалочного пункта создавало проблемы как для жителей, так и для самого порта. Теперь их не будет - глава региона провел рабочую встречу с Юрием Тямушкиным, генеральным директором АО «ВаниноТрансУголь», по вопросу реализации одного из якорных инвестиционных проектов - строительства транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино.

С сентября 2021 года в тестовом режиме запущена первая очередь объекта, благодаря чему уже обработано около восьми миллионов тонн угля. Как рассказал руководитель компании, в планах выйти на показатель 12 миллионов тонн угля ежегодно. В целом проект предусматривает возведение второй и третьей очередей комплекса с заявленными мощностями 24 и 16 миллионов тонн в год соответственно. Сроки их сдачи - 2025 и 2027 годы. Важно, что все работы по строительству и дальнейшей эксплуатации объектов проводятся в строгом соответствии с экологической безопасностью. На данный момент на реализацию экопрограмм предприятием затрачено около одного миллиарда рублей.

- Сегодня «ВаниноТрансУголь» занимает третье место в регионе по объемам переработки грузов. И это только начало пути. Как говорит наш президент Владимир Владимирович Путин: «Испытания кризиса показали, насколько важно, когда бизнес, компании на деле, конкретными решениями демонстрируют ответственность за страну, за регион, за город, в котором они работают». Поэтому мы поддерживаем ваши инициативы, понимая - это долгосрочные проекты, призванные существенно увеличить доходную часть краевого бюджета. Однако еще более важный вопрос - это занятость, создание новых рабочих мест для наших граждан. И как результат - повышение уровня комфорта жизни, - отметил Михаил Дегтярев.

Запуск крупного производства обеспечил рабочими местами 750 человек. В перспективе ближайших пяти лет будет трудоустроено в общей сложности еще порядка 500 специалистов. Для своих сотрудников компания построила в Ванино несколько многоквартирных домов, таунхаусов и ряд объектов социальной инфраструктуры: столовую, прачечную, химчистку.

Как отметил глава региона, совместная работа края и компании по социально-экономическому развитию района в этом году будет продолжена.

- В этом году реконструируем всю систему теплоснабжения поселка и продолжим приводить в нормативное состояние дороги. Кроме этого, сегодня Ванино признан одним из пяти центров экономического роста региона. Поэтому в фокусе внимания - строительство очистных сооружений, служебного жилья для педагогов и врачей, молодежного центра и водно-парковой зоны в районе ручья Пейке, - пояснил губернатор.

Дегтярев продолжает придерживаться практики личных коммуникаций со стратегическими инвесторами, готовыми вкладывать в регион значительные средства. Доступ бизнеса к первому лицу региона значительно повышает уровень доверия между властями и инвесторами, а также служит гарантией отсутствия каких-либо административных преград.